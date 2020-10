Ahorra MILES de pesos en pocas semanas con estos retos | Podcast Finanzas Personales

Una de las prácticas más difíciles es aprender a ahorrar, ya que es necesario tener disciplina y varias estrategias para hacer rendir el dinero sin caer en la tentación de gastarlo en cosas innecesarias; tener técnicas de ahorro permitirá empoderar nuestras Finanzas Personales, por ello te damos recomendaciones para lograrlo.

Los retos de ahorro se han vuelto muy populares en Internet, donde te dan recomendaciones para que en poco tiempo juntes miles de pesos, y eso es posible si tienes disciplina financiera, es decir, hay que dejar de gastar en lo que no necesitamos y hacer un esfuerzo para poder lograrlo.

México es un país de pocos ahorradores formales, apenas 2 de cada 10 personas guarda parte de sus ingresos de manera formal o se apoya con un instrumento financiero; pero 44% de los mexicanos sólo reserva parte de su efectivo “debajo del colchón”. Lo preocupante es que el resto de la población nunca ahorra nada; según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¿Por qué la gente no ahorra en México?



Hay que tomar en cuenta que en parte se debe porque la educación del ahorro no está desarrollada en el país, el acceso a los servicios financieros no están al alcance de todos y entre las causas que no desea la gente meter su dinero con el banco es:

Porque no le alcanza el dinero

Desconfía de los bancos

Se desaniman que tienen una ganancia o rendimiento por sus ahorros

Pero es importante distinguir que ahorrar no es solo saber guardar, también es saber gastar y pagar deudas, por ello algunas instituciones financieras ponen al alcance de los clientes, distintas aplicaciones para crear un plan personalizado.

Ponte una meta, así será más fácil ahorrar.

¿Cómo empiezo a ahorrar?

Lo primero es hacer un presupuesto, porque como ya lo dijimos, ahorrar no sólo quiere decir guardar dinero, sino aprender a determinar los gastos y pagos que se tienen pendientes, por ello para iniciar debes descontar tus gastos fijos como: renta, víveres, gastos en transporte, agua luz, gas y tus deudas.

Una manera sencilla de lograrlo es mediante una meta, puede ser comprar un carro, una casa, hacer una maestría o darle una mejor educación a los hijos; partiendo de esa idea será más sencillo que te esfuerces por lograrlo.

Retos efectivos para juntar dinero

Entremos en materia, los retos que hemos comprobado que funcionan para juntar miles de pesos en poco tiempo son:

El reto de las 52 semanas

Un reto de 52 semanas, que te permita ahorrar más de 10 mil pesos al año. Comienza ahorrando 10 pesos, en la segunda 20 pesos, en la tercera 30 pesos y así sucesivamente hasta cumplir el año o las semanas que te propongas.

No gastar nada

Un reto que puede ayudar a que las personas tomen conciencia del dinero que pueden generar con base en el ahorro se basa en hacer un registro de todo lo que se compra.

Al final del mes, tras hacer el análisis de lo que se desembolsó, se puede elegir qué productos o servicios son indispensables y cuáles deben ser sacados de la lista de compras, es decir, no gastar en nada que no sea necesario.

Guarda el 10% de tu quincena

Antes que nada se debe hacer una balance del dinero que se dispone y de cuánto se necesita para cada uno de los factores de la vida diaria, luego de eso puedes determinar si guardas el 10% de tu quincena.

Escucha nuestro podcast de Finanzas Personales y aprende más técnicas de ahorro