Banqueros reconocen existencia de fraudes y aumento de ciberataques

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, reconoció que existe un problema de fraudes relacionados con el sistema financiero, pero aseguró que el número aún es pequeño en comparación a los casi 145 millones de operaciones que se hacen diario.

“La banca hace todos los días 144 millones de transacciones ¿Hay problemas de fraudes? Sí, sí los hay, por supuesto, pero no llegan ni siquiera a 1 por ciento, andan más o menos en 0.7 por ciento, es una cifra muy pequeña que no justifica que a quien le hacen un fraude, pues ni modo, eres estadística diaria y ahí lo dejamos, no, por supuesto que no”, expresó.

Su declaración se da en el marco de un mayor número de quejas de los usuarios en redes sociales de fraudes presuntamente relacionados con algunos bancos.

Durante la videoconferencia magistral en el décimo Congreso de Investigación Financiera del IMEF, el banquero comentó que en México, al igual que en el resto del mundo, la vida digital cada vez toma más presencia, que se intensificó con la pandemia, lo cual también abrió más la puerta a los ciberataques.

Ante este panorama, Niño de Rivera comentó que todos los años la banca invierte 25 mil millones de pesos en tecnología, de los cuales una parte sustancial va para ciberseguridad.

“Como transitamos al mundo digital y ha incrementado su uso considerablemente, más aún en el confinamiento, evidentemente los ciberataques están más intensos ¿Van a aumentar los fraudes cibernéticos? Sí, sí van a aumentar, tenemos que seguir invirtiendo mucho más y tenemos que compartir información”, señaló.

Expuso que los delincuentes son rapidísimos para desarrollar redes de ataques y compartir la información tecnológica para ayudarse unos a otros.

“Nosotros no hemos reaccionado de la misma manera como industria a nivel global, entre más compartamos problemas y soluciones, niveles de protección y situaciones difíciles, más rápido nos vamos a proteger de todo lo que está creciendo en el mundo que es la ciberdelincuencia”.

Reestructuras

Niño de Rivera comentó que de finales de agosto al 30 de septiembre, la banca, por su cuenta y sin las facilidades contables que dieron las autoridades financieras, ya reestructuró créditos por 75 mil millones de pesos de clientes que fueron afectados por la pandemia.

“La banca desde fines de agosto que empezaron los diferimientos de pagos empezó a reestructurar créditos (…) no solo de clientes que están en diferimiento, sino de todos los que se han acercado a los bancos, personas físicas y morales, independientemente del tipo de crédito que tengan”.

Por: Fernando Franco