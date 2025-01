¿Quién es el dueño de Benetton, la marca de ropa que se declaró en QUIEBRA y cerrará 400 sucursales? | PERFIL

El fundador de la marca de ropa Benetton Group S.r.L., empresa mejor conocida como Benetton Group o Benetton- informó que su compañía está en quiebra debido a que fue “traicionado” por sus colegas y se enteró de esto con una noticia que lo dejó en shock: descubrió un “hueco” de 100 millones de euros. Como consecuencia, la medida que se ejecutará es el cierre de 400 sucursales.

La noticia fue dada a conocer el pasado sábado 25 y ahora el empresario y emprendedor italiano es motivo de análisis y reflexión porque su imperio se fue a la ruina tras 60 años de trabajo familiar. A continuación, compartimos un perfil de este magnate cuyo nombre es Luciano Benetton.

En el sitio web de United Colors of Benetton -como también es conocida la marca- se comparte la historia del grupo textil que comenzó el empresario italiano Luciano Benetton, de 89 años de edad, quien durante su juventud trabajaba como vendedor de periódicos y encontró un nicho de mercado: la búsqueda y necesidad de darle color a la vida mediante la ropa.

Previo a esto, el magnate textil -nacido el 13 de mayo de 1935 en Treviso, Italia- ya había tenido un acercamiento con la industria textil porque cuando tenía 14 años abandonó la escuela para trabajar en una tienda de ropa. Pese a ser un adolescente, tenía claro el objetivo de ahorrar: comprar una máquina de tejer.

Luciano Benetton primero se asoció con su hermana, Giuliana Benetton, de 87 años, quien mostró habilidades en la costura. La visión de ambos fue seguida en años posteriores por sus hermanos Carlo Benetton, de 74 años, y Gilberto Benetton, de 77 años, así que sumaron esfuerzos y en 1965 fundaron modestamente Benetton Group.

Durante los primeros años Benetton Group S.r.L. sólo tuvo presencia en Italia, lo que cambió en 1969 porque los empresarios abrieron su primera sucursal fuera del país y ésta se situó en París, Francia. Otro logro para la firma llegó en 1978 porque las exportaciones crecieron debido a tres factores: calidad, diseños contemporáneos -lo que es notario en sus jerseys, que son su emblema- y los costos accesibles en comparación de la competencia; además, en 1980 se abrió la primera tienda en Nueva York. A esto le siguieron otras inauguraciones que hicieron que Benetton ganara reconocimiento internacional.

A pesar del éxito de United Colors of Benetton, ahora la dirección toma medidas para enfrentar la quiebra. De acuerdo con la prensa extranjera, Luciano Benetton está enfocado en un plan de reestructuración con tres directrices: el cierre de tiendas, recortes en la estructura operativa y despidos masivos en las plantas y oficinas de todo el mundo.

“En síntesis, confié y me equivoqué. Fui traicionado en el verdadero sentido de la palabra”, expuso Luciano Benetton al explicar a qué se debió el quiebre de su empresa, indica La Nación. Aunque el empresario se ha mantenido al margen, ha dejado entrever que el problema es una consecuencia del trabajo del CEO de la empresa, Massimo Renon, y los gerentes porque ocultaron “el agujero de balance dramático” de aproximadamente 100 millones de euros.

“Algunos meses atrás entendí que había algo que no funcionaba, que la fotografía del grupo que repetían en los consejos de administración los gerentes no era real (..). Sólo el 23 de septiembre de 2023 sugirieron que había algún problema, pero no mayor. Parecía todo bajo control (…), pero los números no cerraban y el problema iba mucho más allá de lo que dijeron en septiembre. Por otro lado, desde hace tiempo me llegaban voces de descontento interno y externo de la empresa por actitudes arrogantes de los nuevos directores”, subrayó Luciano Benetton.