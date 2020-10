Con ayuda de Prodecon, dos grandes contribuyentes pagaron al SAT más de 3 mil mdp en octubre: Placencia 

Con la ayuda de la Prodecon, dos grandes contribuyentes pagaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más de tres mil millones de pesos en octubre.

“Les quiero decir con mucho gusto, que hemos logrado que dos grandes contribuyentes, a través de esta figura de acuerdos conclusivos, ya le pagaran al fisco más de tres mil millones de pesos, en estos días estaremos suscribiendo los convenios”, comentó Luis Alberto Placencia, titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Durante su comparecencia virtual en la Cámara de Diputados, en la que los diputados no realizaron ronda de preguntas, no detalló el nombre de los pagadores de impuestos ni los montos que cada uno de ellos liquidó al SAT.

La figura de acuerdos conclusivos inició en enero de 2014. Desde entonces se han recaudado más de 67 mil millones de pesos por este mecanismo, comentó el funcionario.

En 2019 generó recursos por 13 mil 957 millones de pesos y para este año se prevé una suma similar, de 14 mil millones, detalló Placencia ante legisladores.

Un acuerdo conclusivo es un medio alternativo para que los contribuyentes puedan regularizar su situación fiscal, con la ayuda de la Prodecon, para resolver las controversias originadas entre el contribuyente auditado y la autoridad revisora durante el ejercicio de las facultades de comprobación.

Ajustes en revisiones con celular

El titular en funciones de la Prodecon también sugirió hacer ajustes en la iniciativa de la Secretaría de Hacienda donde propone que el SAT pueda hacer uso de cámaras fotográficas y de video, grabadoras y teléfonos celulares, entre otros, para recabar información de los contribuyentes en una visita domiciliaria.

“Se sugiere especificar que el uso de la tecnología durante la visita domiciliaria únicamente será aplicable cuando se trata de verificación de mercancías, limitándose exclusivamente a los bienes que se describen en el acta circunstanciada”, expuso el funcionario.

En el tema de devoluciones de impuestos, la Prodecon propone ajustar la redacción de la propuesta de Hacienda donde señala que una causal para tener por no presentada la solicitud de devolución es la no localización del contribuyente, o bien, el de su domicilio fiscal ante el RFC.

“Se debe sustituir, acorde con la tesis de Jurisprudencia, el término de no localizado por el de no localizable, para no aplicarlo cuando existen elementos de certeza de que sigue siendo su domicilio fiscal y el contribuyente no se encontraba en el momento de la diligencia, más no que ya no se encuentra en ese domicilio”.

Por: Fernando Franco