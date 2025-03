De repartir pasajeros a repartir golpes en el ring: él es el “Rey David”, nueva promesa del box mexiquense

Dicen que las adversidades sacan lo mejor o lo peor de las personas y, en el caso del joven Rodolfo David Peña, el “Rey David” del cuadrilátero, una problemática familiar lo inspiró para tomar el camino del boxeo.

Originario del oriente del Estado de México, el joven decidió tomar el camino del deporte para evitar el destino en las adicciones que vio en otros compañeros suyos, logrando hacerse poco a poco un nombre en el boxeo amateur.

“Creí que yo podía tener una solución a esta situación, y así fue, el boxeo me ayudó a centrarme, me ayudó a concentrarme, a eliminar esos pensamientos destructivos y poder enfocarme un poco más en mí, con mi habilidad y, desde ese punto, empecé a cambiar tanto física como mentalmente”, señala Peña en entrevista exclusiva para El Heraldo de México .

Rodolfo recuerda que uno de los momentos familiares más queridos de su infancia era sentarse frente al televisor junto a sus padres para ver las peleas del “Canelo” Álvarez, lo que lo motivó a iniciarse en el boxeo.

Sin embargo, una de sus principales batallas fue la económica. La separación de sus padres provocó que un frente más se abriera entre los sueños del joven pugilista y su situación de vida.

“Justo aquí era el tema económico, porque tenía que pagar una membresía en el gimnasio, tenía que pagar mis estudios, porque mis padres estaban separados y yo quería seguir en la escuela. Tuve qué empezar a trabajar y ya con lo poquito que me ayudaba mi mamá, que era mucho por que si no hubiese acabado en la nada.

“En ese trabajo, el tiempo para descansar también era muy escaso. El problema principal fue económico, para ya después que logré conseguir una membresía en el gimnasio por mis esfuerzos, por mis peleas, por demostrar que quería boxear”, explica.

El llamado “Rey David” del cuadrilátero ha tenido episodios que han puesto a prueba su pasión por el deporte. Sus tres primeras peleas en el ámbito amateur las perdió, y a ello se sumó la traición de uno de los seres en los que debía tener la mayor confianza.

“Yo estaba allí y le echaba más y más ganas, le ponía el máximo esfuerzo y nos voltearon a ver otra vez, nuevos patrocinadores y negocios me apoyar, dar todo: ropa, tenis, pero él ya no quería. Como que se sentía mal que su gimnasio no fuera lo principal, porque cada vez que yo peleaba, pues me iban a ver a mí”, recuerda.

Al final, lo que inició como una alianza beneficiosa para ambas partes terminó en una separación, por lo que el joven boxeador se quedó sin gimnasio y tuvo que volver a laborar para no dejar escapar su sueño.

Con 18 años y sus sueños pausados por las circunstancias económicas, Rodolfo tuvo que tomar una decisión importante en su vida: elegir un empleo que le permitiera seguir entrenando y, al mismo tiempo, generar ingresos para su familia.

“Esta necesidad de conseguir un trabajo que me ayudara con temas de horario viene desde hace tiempo. En la prepa, yo me acuerdo que apenas tenía 18 y tenía una motito y trabajé un poquito de tiempo como repartidor. Vi que por ahí podía ser, porque antes trabajé en varias cosas y el tiempo no me daba, los horarios no me quedaban

Tiempo después, consiguió que le rentaran un automóvil para trabajar como taxi de plataforma, lo que le permitió generar un ingreso poniendo su integridad física menos en juego en las calles de la ciudad.

“Al inicio el carro no era mío, lo rentaba, entonces, necesitaba tener la seguridad de que no nos fueran a robar, porque iba a estar peor que cuando empecé, iba a tener una deuda, que para mí, en ese momento, era impagable”, explicó.

La suerte de Rodolfo estaba comenzando a cambiar. La ayuda de un amigo, que se dedica a la compra-venta de autos, y un concurso hicieron que ese sueño que parecía lejano regresara, ahora sí, para quedarse.

Aunque las cosas empezaban a componerse, las heridas sufridas por el distanciamiento del púgil con su anterior entrenador seguían doliendo. Y entonces apareció una oportunidad que, en su momento, le sirvió para externar su frustración.

“Cuando conocí el proyecto de Soñando con DiDi, ese día precisamente no estaba trabajando. Vi la notificación, que era un concurso y todo ese aspecto, entonces lo vi, lo leí, me gustó, pero traía muy fresco el tema de lo del gimnasio, que el dueño me corrió y andaba diciendo que yo no me esforzaba, que no corría.

“Incluso la vez que entré al concurso no fue tanto por intenciones de ganar, era más por desahogarme, dije qué chido si alguien lo lee, pero si no, ya me desahogué, era algo que tenía qué hacer.