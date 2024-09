Checo Pérez está "decepcionado" por el accidente con Carlos Sainz, el español responde: "no he hecho ningún movimiento agresivo"

El Gran Premio de Azerbaiyán prometía y parecía ser una de las mejores carreras del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez; sin embargo, en la última vuelta un fatal accidente lo dejó sin la posibilidad de terminar, pues el español Carlos Sainz lo impactó en un incidente que ya está siendo investigado. Mientras tanto, las reacciones de los aficionados de la F1, así como de los propios involucrados no se ha hecho esperar.

Mientras que en redes sociales se viralizó un video de Checo Pérez segundos después del incidente cuestionando qué le pasaba a su compañero, "¡qué carajo!, ¿Carlos está loco o qué? ¡Idiota!", no se tenía la postura sobre el piloto español, quien después de darse por terminada la carrera ofreció unas palabras para la prensa en las que aseguró que no hizo nada extraño y que no entiende cómo ocurrió el accidente. Por su parte, el mexicano destacó su desagrado y afirmó que no era el final que Red Bull y él esperaban.

Las declaraciones de los pilotos han causado revuelo entre los amantes de este deporte, quienes destacan que el accidente de este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán fue culpa de Sainz, pero las palabras que ofrecieron los dos por separado ya causaron revuelo en redes sociales. Entérate qué dijeron tras no poder terminar la pista.

¿Qué pasó con Checo y Sainz? Aclaran el accidente en el GP de Azerbaiyán

El primero en ofrecer unas palabras a la prensa fue Checo Pérez, quien aseguró que pese a la gravedad del accidente se encuentra bien físicamente, pero "decepcionado y triste" con su equipo, porque lo que pasó este domingo "no fue lo que merecíamos en la carrera después de la gran carrera que veníamos haciendo", dijo ante las cámaras. Por otro lado, explicó que lo ocurrido con Sainz fue una pena.

Al explicar cómo estaban corriendo cada uno, añadió, "salimos de la curva, tenemos bastante espacio y él viene hacia mí porque quiere seguir a Charles, pero yo estoy ahí. Fue muy rápido, como él traía más velocidad, al seguir cerrando, en cuanto sigue cerrando toca mi llanta delantera y ahí terminamos con la carrera". En estas mismas declaraciones el mexicano dijo que tenía todo para pelear por la victoria, esto junto a su equipo.

"Fue muy rápido el impacto, no tenemos ni tiempo de reaccionar", dijo.

¿Quién ganó la carrera de Azerbaiyán?

Este domingo el GP de Azerbaiyán dejó en el podio a Oscar Piastri, Charles Leclerc y George Russell como el primer, segundo y tercer lugar respectivamente, aunque Norris y Verstappen quedaron justo detrás de ellos. Cabe recordar que Checo Pérez y Carlos Sainz se disputaban el tercer lugar de la competencia, pero un accidente los dejó fuera de la carrera. Tras los hechos, el español ofreció unas palabras en las que aseguró que no fue su intención ocasionar el incidente.

Durante un encuentro con la prensa después de la carrera, afirmó que hay días en los que las cosas "no salen" como se planean y que ni él ni Checo Pérez querían ocasionar un accidente. Ahora, con vistas al futuro, destacó que la meta es intentar ganar en Singapur, "puede ir mejor todavía", sentenció. En lo que respecta al accidente y por los señalamientos en los que lo acusan de ser el responsable del incidente con el piloto de Red Bull, añadió:

"No es que haya girado a la izquierda, no he hecho ningún movimiento agresivo contra él o hacia él y yo creo que el que me llevaba la vista... No sé qué ha pasado porque no entiendo cómo ha habido ese toque".

Después de sus palabras, el piloto español reapareció en Instagram con un nuevo mensaje dirigido a sus fans en el que recalcó que se encuentra bien, además que no hizo nada extraño como ya se comenta. "Lo importante es que estamos bien, pero es una pena. Estaba en la pista regular y he hecho lo mismo que cada vuelta, nada extraño. No esperaba el touchdown. P3 o P2 eran posibles, pero es lo que es, es parte de las carreras. Pasamos la página", escribió.

