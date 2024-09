“El Dorado”Rivera quiere ser campeón del mundo el próximo año

El boxeador mexicano Gustavo “El Dorado”Rivera indicó que para el próximo año su intención será aspirar al título mundial súper pluma juvenil del Consejo Mundial de boxeo (CMB).

Después de su victoria el pasado 30 de agosto ante el brasileño Carlos dos Santos, en Atlanta, Georgia, el peleador mexicano asistió al martes de café para hablar acerca de sus proyectos y planes futuros.

Sigue leyendo:

Las Vegas recibe a Saúl "Canelo" Álvarez previo a la pelea ante Berlanga

Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga: ¿dónde y cuándo ver la pelea?

Conferencia del boxeador mexicano "El Dorado" RiveraFoto: Especial

“Quiero disputar el Campeonato Mundial juvenil, estoy en la edad y creo que estoy listo, he tenido peleas duras con rivales de calidad y eso me va a ayudar mucho para dar el siguiente paso”, mencionó el peleador con récord de 10-1.

Rivera listo para combates del 2025

Rivera considera estar listo para aspirar a mayores retos y en 2025 buscará cristalizar su sueño del título mundial juvenil del CMB.

“El Dorado” indicó que la pelea ante Dos Santos fue muy complicada, sin embargo,salió con la mano en alto.

“Pues fue una pelea muy dura en dónde sí me tocaron y me derribaron, pero como buen mexicano me repuse y fue mi gran oportunidad para demostrar no solo quien soy como boxeador, si no quien soy como persona”, añadió.

Entre los planes del joven de 21 años es descansar pero regresará a los cuadriláteros en el mes de noviembre en un combate que se realizará en Atlanta o Nueva York, ante un rival aún por designar.

“Estoy muy contento por las oportunidades que se me están dando, tiene un año y medio que hice mi debut profesional y estoy comenzando a estar en carteleras grandes la mayoría es Estados Unidos y voy a cerrar el año con un combate en el mes de noviembre”,

Gustavo Rivera reconoció que le falta todavía aprender mucho en el mundo del boxeo, aunque, habló acerca de las cualidades que considera tener.

“Tengo muy buena pegada, pero mi mayor virtud boxística creo que es la disciplina, puedes ser un peleador con mucho talento pero sin disciplina no llegas a ningún lado”,

El “Dorado” también admitió que debe corregir muchos aspectos en su carrera.

“Mantener la calma, a veces me afecta eso; creo que soy un buen boxeador, con facultades, pero debo mantenerme sereno para no precipitarme en mis peleas”, indicó el joven de 21 años.

Mauricio Sulaimán da mérito a Berlanga

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo espera un combate sumamente reñido el próximo sábado 14 de septiembre, cuándo Saúl “Canelo” Álvarez exponga sus títulos mundiales unificados de peso súpermedio ante el puertorriqueño Edgar Berlanga.

La pelea se va a realizar en la arena t-mobile de las Vegas Nevada y en donde el tapatío estará exponiendo sus títulos del CMB, de la AMB y de la OMB.

Mauricio Sulaimán habla de la pelea del próximo sábado Foto: Especial

Sulaimán criticó a aficionados y a sectores de la prensa que han cuestionado la calidad del retador puertorriqueño ya que dijo, es un peleador en toda la extensión de la palabra.

“Con todo respeto a los medios y aficionados, sí me molesta que se cuestione a un peleador invicto. Berlanga tiene estatura, tiene hambre y es su gran oportunidad”, indicó el directivo.

El presidente del CMB añadió que Berlanga puede dar la sorpresa el próximo sábado ya que varios otros peleadores en otras epocas ya han subido anteriormente muy desfavorecidos en las apuestas.

“Julio César Chávez subió al ring siendo un desconocido y el “Azabache” Martínez siendo súper favorito, lo mismo que (James) Bouster Douglas ante Mike Tyson y lo noqueó y esto puede suceder el sábado si se da un descuido, un golpe o un acierto de Berlanga que tiene la pegada”, dijo Mauricio

Sulaimán conversa con Canelo Álvarez Foto: Especial

Sulaimán indicó que El Canelo debe de hacer una pelea muy inteligente y de mucha estrategia para poder aspirar a la victoria ante el puertorriqueño.

“Canelo tiene una gran capacidad para adaptarse y una gran esquina con Eddie Reynoso que prepara muy bien los combates y la estrategia y no dudo que salga a golpear los brazos y hacer lo mismo que hizo con Callum Smith, de irlo minando al ser más alto”,

En videoconferencia dese Ñas Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez habló acerca de su combate del próximo sábado ante Berlanga y pronosticó que existirá nocaut a más tardar en el octavo asalto.

“Me siento muy emocionado por poder representar a mi país en esta rivalidad entre México y Puerto Rico y de la cual se han hecho muchos combates muy interesantes y Berlanga es un peleador fuerte y joven y considero que vamos a dar una gran pelea y sí la veo terminando antes del octavo (round)”, dijo el campeón del mundo.