Dorado Rivera-Río ya apunta a su siguiente cita y podría ser Atlanta o Nueva York

A una semana de recobrar la senda del triunfo, el prospecto mexicano Gustavo Rivera-Río mantiene el buen sabor de boca que dejó su primer victoria en Estados Unidos. Emocionado por el sentimiento que quedó, después de visitar la lona y levantarse para conquistar una victoria (por decisión unánime) sobre el brasileño Carlos Dos Santos Rocha, El Dorado aseguró que aprendió demasiado de su pelea "estilo Rocky".

"Son de esas peleas que no muchos prospectos de hoy en día tienen. Yo estuve en una guerra y me alegra poder demostrar que me puedo recuperar de una caída para dominar el combate", declaró en su visita a las instalaciones de Heraldo Media Group.