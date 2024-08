Sorpresa en Los Ángeles: Pitbull Cruz pierde su corona a cuatro meses

El mexicoestadonidense José Valenzuela encontró el camino para neutralizar a Isaac Cruz y la noche del sábado en Los Ángeles le arrebató la corona superligera de la Asociación Mundial de Boxeo, en lo que intentó ser la primera exposición. "Me sentí genial, con todo a mi favor. Fui inteligente, es lo único que necesitaba", dijo el peleador dirigido por el mexicano Robert García.

En lo que fue su primer intento mundialista, Valenzuela encontró la forma de neutralizar la agresividad constante del mexicano, quien, sin importar la situación, no dejó de lanzar golpes hasta el último campanazo.

Sigue leyendo:

¡Orgullo mexicano! Marco Verde avanza a Semifinales de peso wélter, asegura, al menos, medalla de bronce

Floyd Mayweather y John Gotti III se encaran previo a la pelea en CDMX

"El juez es el mejor público, no diré nada. Yo no me confíe, vine a dar buena pelea, no sé qué vieron los jueces", dijo Pitbull Cruz al escuchar las puntuaciones de 116-112 y 116-112 para Valenzuela, mientras que la tercera se la llevó por 115-113.

¿Por qué perdió Pitbull Cruz?

A pesar de su corta estatura, Cruz presionó de principio a fin sin dejar de tirar golpes de poder y mostrando una gran estamina, pero al final de los 12 rounds, los jueces se inclinaron por el boxeo sobre puntas de Valenzuela. Para el cierre de la contienda, Pitbull bajó el ritmo, mientras que el upper de su rival entraba sin problema entre la guardia cerrada a la altura de las sienes.

Una de las claves para la victoria de Valenzuela fue la estrategia y que pudo resistir el golpeo de presión de su rival. Con esta derrota, el peleador de la CDMX dejó su marca en 26-3-1, con 18 nocauts. Mientras que el nuevo campeón ahora tiene récord de 14-2, con 9 antes del límite.

Andy Ruiz empató con el estadounidense Jarrell Miller

El cansancio y una lesión en la mano derecha fueron los protagonistas de la contienda, en donde el excampeón mexicano Andy Ruiz empató (mayoritario) con el estadounidense Jarrell Miller, con tarjetas de 114-114, 114-114, mientras que un juez vio ganar a Baby 116-112.

Tras dos años de ausencia en el ring, el cachanilla empezó la contienda dominando los primeros cuatro episodios, pero la lesión le inflamó el dorso de la mano, como si un hueso se hubiera roto, y le impidió seguir al mismo ritmo, cediendo la batuta a su rival.

"No he peleado en dos años, pero estoy listo para la revancha. Tenía 300 libras, tirando y tirando, tras de mí. Es un tipo muy duro", dijo The Destroyer, quien empató por primera vez en su carrera.

"Sé que gané la pelea, pero esto es así. Estoy listo para volver a trabajar"

Andy aguantó los mejores golpes de Miller, quien aprovechó el momento y metió potentes guantes en las zonas blandas y uppers a la barbilla que aguantó de pie. Con pequeños destellos de lo que fue al principio, Ruiz buscaba recuperarse cuando escuchaba el aviso de los 10 segundos en el cierre de cada round, pero Miller estaba listo para contestar.

"Sé que gané la pelea, pero esto es así. Estoy listo para volver a trabajar y regresar más fuerte", declaró Miller. En una de las sorpresas más grandes de la noche, el estadounidense Jared Anderson fue noqueado en cinco rounds por la montaña congolesa Martin Bakole.

Real Baby Anderson perdió en invictos tras 17-0, 15 KO's. Los mexicanos Marcos Vázquez y Antonio Moran fueron noqueados por Steve Nelson y Andy Cruz, en menos de siete rounds.

srgc