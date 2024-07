Jaime Munguía prepara su regreso al ring contra el invicto Erik Bazinyan

Jaime Munguía está dispuesto a dejar en el pasado el tropiezo que sufrió ante Saúl Canelo Álvarez y por eso, a cuatro meses de su primera derrota, regresa al ring listo para pasar la página.

De regreso con el excampeón Erik Morales, para trabajar en su esquina, Munguía se enfrentará al invicto canadiense Erik Bazinyan en un combate a 12 asaltos en la categoría de peso supermediano, el viernes 20 de septiembre en la arena Desert Diamond de Glendale, Arizona.

Sigue leyendo:

Esto es lo que opinó Óscar de la Hoya sobre la victoria de Canelo a Munguía

El exclusivo regalo de oro que recibió el Canelo Álvarez tras la victoria sobre Jaime Munguía

Munguía continúa con su camino en el box Foto: Especial

“No puedo esperar para regresar a Arizona contra un Erik Bazinyan invicto y motivado, y que la pelea se transmita en las cadenas más importantes del mundo,” comentó Munguía, peleador que tiene una marca de 43-1, 34 KOs. "Peleo para los fanáticos y espero brindarles un gran espectáculo".

Munguía revindica el camino contra su próximo rvial

Munguía, excampeón mundial superwelter, ha tenido un año 2024 lleno de actividad. Comenzó el año en enero en Phoenix, donde se convirtió en el segundo hombre en noquear al exretador al título mundial John Ryder. Y después buscó un reto más grande, enfrentándose a su compatriota Canelo Álvarez en una superpelea en Las Vegas, levantándose de una caída en el cuarto asalto antes de perder por decisión unánime. Munguía mantuvo el título de la OMB durante casi dos años, realizando cinco defensas del título, incluida una victoria por decisión unánime sobre el británico Liam "Beefy" Smith.

Por su parte, Erik Bazinyan (32-0-1, 23 KOs) ha sido boxeador profesional por más de 11 años. Nacido en Armenia y trasladado a Canadá durante su adolescencia, Bazinyan se ha convertido en una de las figuras más populares del boxeo en Quebec. Desde 2018 ha sido campeón regional y ha disputado sus últimas siete peleas en Montreal, incluyendo una victoria por nocaut en el sexto asalto sobre el veterano estadounidense Ronald Ellis en octubre pasado. Este año ha peleado dos veces, noqueando a Billi Facundo Godoy en enero y empatando con Shakeel Phinn en mayo.

"Es el momento perfecto para sorprender al mundo", dijo Bazinyan. "He trabajado toda mi carrera para este momento, y sé que tengo todo lo necesario para vencer a Jaime Munguía".

El evento, promovido por Top Rank en colaboración con Eye of the Tiger, Zanfer Promotions y Golden Boy Promotions, será transmitido en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ a partir de las 10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT. Los boletos estarán disponibles a la venta desde el miércoles 7 de agosto a las 12 p.m. PT a través de Ticketmaster.com.

DRV/TJM