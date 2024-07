Pitbull entrena a tope para primera defensa del título del mundo

El campeón mundial superligero ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Isaac Cruz, abrió las puertas de su campo de entrenamiento en la Ciudad de México ayer, en preparación para la primera defensa, pautada para el 3 de agosto en Los Ángeles, California.

"Me encuentro bien, yo no echo en saco roto, nos estamos preparando como si fuéramos aspirantes," afirmó Cruz durante la sesión de entrenamiento. "Estoy muy contento de que hemos retomado y que no fuera una larga espera para la primera defensa."