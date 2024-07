Consejo Mundial de Boxeo expulsa a Ryan García por comentarios racistas

En un movimiento, el Consejo Mundial de Boxeo expulsó al polémico boxeador Ryan García tras unas declaraciones consideradas racistas contra afroamericanos y judíos. Esta medida fue anunciada por el presidente del organismo verde y oro, Mauricio Sulaimán, quien expresó su total rechazo a cualquier forma de discriminación.

"Ejercitando mi autoridad como presidente del WBC, por la presente expulso a Ryan García de cualquier actividad con nuestra organización.

Rechazamos cualquier forma de discriminación. Temo por el bienestar de Ryan, ya que ha declinado múltiples intentos de nuestra parte para ayudarle con su salud mental y abuso de sustancias", declaró Sulaimán en sus redes sociales.

Las declaraciones de Ryan García, difundidas a través de sus redes sociales, causaron una ola de indignación en la comunidad deportiva y más allá. Muchos consideraron sus comentarios como un reflejo de intolerancia y odio, inaceptables en una figura pública que debería representar los valores del deporte y la convivencia.

La madre de Ryan García, Lisa, contactó a Sulaimán para expresar la posición de su familia respecto a las declaraciones de su hijo. En un comunicado, Lisa y Henry García afirmaron:

"Nuestras declaraciones no se alinean con el verdadero carácter o creencias de Ryan o de nuestra familia. Nuestra familia no apoya de ninguna manera las declaraciones que él ha hecho respecto a la raza o la religión — estas no reflejan quién es realmente Ryan ni cómo fue criado. Aquellos que conocen a Ryan pueden atestiguar este hecho. Ryan ha sido abierto sobre su lucha constante con la salud mental a lo largo de los años y como familia estamos comprometidos a asegurarnos y fomentar que reciba la ayuda necesaria para enfrentar este momento tan difícil y abordar tanto su bienestar inmediato como a largo plazo. Agradecemos el apoyo continuo, las oraciones y la compasión", se dio a conocer.