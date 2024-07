El boxeador Guillermo Leal supera los límites

Las operaciones han sido una constante en la vida de Guillermo Leal, quien desde que tenía siete años se ha sometido al menos a nueve intervenciones para ayudarlo a emparejar esos 10 centímetros de diferencia entre sus piernas.

Sin embargo, a pesar de lo complicado del panorama, la ilusión de convertirse en boxeador y campeón del mundo lo han sacado a flote.

"Lo he soñado mil veces, lo he soñado mil veces y en ninguna he perdido", dijo en entrevista con El Heraldo de México, el joven de 18 años, quien está a la puerta de lo que esperas sea su última operación.

"Tengo la meta clara, tengo que meterle con todo, una que otra pelea profesional y voy por mi título y si Dios quiere por todos", agregó.

Con 37 peleas amateur y dispuesto a dar el brinco al profesionalismo tan pronto como sea posible, Spider - como lo apodan por los brincos que hace al terminar cada una de sus peleas - ya comienza a preparar el terreno para su debut, del que no teme, pues siente que va en igualdad de condiciones.

(Créditos: Alfredo Pelcastre)

"No es algo que me limite, al contrario, creo que es una ventaja, pero sí he metido ahí mis mañas. Cuando de repente, que me canso, tengo que cambiar de guardia, entonces la verdad a mis rivales les desconcentra mucho eso.

Sin embargo, sus anhelos no se quedan sólo en el ring, pues con la preparatoria concluida, está a punto de entrar a la universidad en donde quiere convertirse en ortopedista, para poder ayudar de la misma forma que a él lo ayudaron.

"Quiero hacer sentir orgullosos a mis papás, a mi familia y amigos, que me han apoyado más que nadie... son cosas que ya pasaron, cosas que me hacen sentir orgulloso, aguanté bastante, aguanté bastante, me considero un guerrero, la verdad", finalizó.

6 meses el tiempo que le toma recuperarse totalmente tras una operación.

18 años la edad de Guillermo Spider Leal.

2025 año en que pretende hacer su debut profesional.

37 peleas amateur tiene al momento.

2 sesiones de entrenamiento le dedica diario al deporte.

Se someterá a una cirugía más en octubre y espera que sea la última.

Su cambio de guardias es algo que él ve como algo positivo, pues sus rivales no se adaptan.

Le gusta mucho su apodo, pues siente conexión con el superhéroe arácnido.

Con lo que le ha tocado vivir en hospitales, asegura que será un gran ortopedista.

Se convirtió en una inspiración para niños que nacieron con su condición.

PAL