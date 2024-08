Esposa de Juan Izquierdo se despide tras el fallecimiento del futbolista: "una parte de mí se muere contigo"

Juan Izquierdo dejó el mundo tras colapsar en un partido correspondiente a la Copa Libertadores, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital privado “Albert Einstein” en Brasil; sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, no pudo recuperarse y el club Nacional anunció su deceso.

Por lo que el mundo del futbol se quedó de luto tras la pérdida del zaguero que incluso llegó a jugar en el futbol de México, cuando formó parte del Club Atlético San Luis en la Liga MX, por lo que diversos clubes comenzaron a mandar mensajes de apoyo a su familia en las redes sociales.

Selena Izquierdo utilizó las redes sociales para mandar un emotivo mensaje sobre el fallecimiento de Juan Izquierdo a los 27 años, luego del paro cardíaco que sufrió en pleno partido de la Copa Libertadores y por la que estuvo casi una semana en terapia intensiva en Brasil.

“Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Hoy, una parte de mí muere con vos" se lee en la carta de despedida. Desde hoy solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma", dijo Selene Izquierdo.