Alejandra Valencia vs Conade: ¿Cuánto ganó al día la medallista olímpica con su beca?

La arquera mexicana, Alejandra Valencia, exhibió en redes sociales que tras su participación en los Juegos Olímpicos celebrados en Paris la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) le redujo su beca, lo cual, originó un intercambio de declaraciones con la referida institución, la cual, reveló la cantidad diaria que percibe la atleta, lo cual, abrió un intenso debate en plataformas digitales, por lo que en esta nota te diremos todo acerca de esta polémica.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, fue el texto que Alejandra Valencia difundió a través de su cuenta de X la mañana del jueves 22 de agosto y como era de esperarse, su publicación causó una gran indignación.

¿Cuánto es el monto de la beca de CONADE para los atletas mexicanos?

Alejandra Valencia cosechó una medalla de Bronce en Paris 2024. Foto: IG: micozito

¿Cuánto ganará al día Alejandra Valencia tras la disminución de su beca?

En su comunicado, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) confirmó que, el motivo de la disminución de la beca de Alejandra Valencia se debió a un bajo rendimiento durante su participación en los Juegos Olímpicos celebrados en París, tal y como se estipula en las reglas de operación por lo que el apoyo económico que recibirá mensualmente quedó establecido en 36 mil pesos mensuales, lo que significa que, en promedio, estaría recibiendo mil 200 pesos al día, lo cual, resulta insuficiente para cubrir las necesidades de una atleta de alto rendimiento como lo es la arquera.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) señaló que Alejandra Valencia es la atleta mexicana que más apoyo ha recibido durante la actual administración pues en total se le han entregado 7 millones 901 mil 787 pesos entre becas, premios y estímulos, por lo que, hasta antes de este ajuste, en promedio recibía 4 mil 147.76 pesos diarios.

La beca de Alejandra Valencia será de 36 mil pesos mensuales. Foto: IG: micozito

Alejandra Valencia pide reformular los criterios para las becas de la CONADE

Luego de la respuesta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Alejandra Valencia difundió un video en el que señaló que su beca fue reducida en 20 por ciento y señaló que la intención de su reclamo es que se reformulen los criterios existentes para otorgar, modificar y/o anular las becas de los deportistas de alto rendimiento pues considera que cada disciplina debería tener sus propias reglas y un análisis más detallado de forma individual.

Para finalizar, Alejandra Valencia hizo un llamado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para que interceda por los atletas de alto rendimiento y se modifiquen los mencionados criterios para otorgar las becas.

“Mi mensaje es un llamado para reformular las reglas que hay para la otorgar, modificar y/o anular las becas de los deportistas de alto rendimiento. Que exista un análisis real de competencia, rendimiento y desarrollo de cada atleta porque cada uno es distinto, cada deporte es diferente.

Y nadie más puede hacer eso, solo ustedes CONADE, como institución, interceder por nosotros, sus atletas, ante las personas que se encargan de hacer estas tabulaciones sin tener toda la información o el conocimiento del deporte. Todo sea por mejorar el deporte mexicano”, finalizó Alejandra Valencia.