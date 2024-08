CONADE responde a Alejandra Valencia: "es la atleta que más gana"

Ale Valencia, reciente medallista Olímpica en París 2024, inició el día con una queja sobre la CONADE, pues en su cuenta de X, antes Twitter se quejó de que presuntamente su beca deportiva estuviera lejos de lo que ella esperaba económicamente luego de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

Por lo que tras las críticas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) decidió lanzar un comunicado exponiendo sus explicación del cambio en los montos de la medallista mexicana así como las cantidades exactas que se le han otorgado hasta este momento.

Alejandra Valencia se quejó en sus redes sociales acerca del cambio en los montos de su beca deportiva por parte de la CONADE, en la que especificaba que era una sorpresa para ella el hecho de haber regresado con una medalla de bronce luego de su paso por París 2024 y que su beca siga siendo reducida.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me enteré que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, dijo Ale Valencia en su cuenta de X