Alejandra Valencia denuncia que la Conade le bajó el monto de su beca tras ganar medalla en París 2024

Alejandra Valencia, medallista de bronce en París 2024, quedó sorprendida al enterarse que le habían bajado la beca de la Conade después del tercer lugar en la Ciudad Luz. La denuncia la interpuso en sus redes sociales, donde dejó claro que no se enteró de que iban a bajarle el monto hasta que llegó a firmar y entregar documentación. La atleta sonorense dejó claro que su descontento con la situación.

La arquera mexicana expresó a través de 'X' su sentir sobre la situación, ya que no se le notificó que le iban a reducir el apoyo y que lo estaban haciendo a pesar de haber obtenido un tercer lugar en la modalidad de tiro con arco en equipo. Se tiene que mencionar que la reducción fue bastante significativa.

París 2024 dejó cinco medallas, tres de plata y dos de bronce. Una de estas preseas fue obtenida por el equipo de tiro con arco femenino, mismo donde se encuentra la atleta de Sonora. Después de todo el furor y los festejos por ese tercer lugar, llegó el momento de reanudar las actividades normales, es decir, entrenamientos y a solicitar la beca. Ale dejó claro que se llevó una sorpresa poco grata al enterarse que le habían quitado un porcentaje.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a Conade me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias", se puede leer la publicación de Valencia.