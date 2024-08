Responde Alejandra Valencia a publicación de la Comisión Nacional del Deporte

La arquera mexicana Alejandra Valencia, doble medallista olímpica y rankeada entre las seis mejores del mundo desde hace varios años, aclaró el origen de su molestia con respecto a la disminución en las becas otorgadas por la Comisión Nacional del Deporte por rendimiento en las competencias.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la sonorense detalló que no se está quejando de los recursos dados a la arquería, sino que el cambio en el cálculo de las becas podría afectar a quienes representen a México en otras disciplinas en el futuro.

“No me estoy quejando por los recursos que han otorgado a los arqueros que representamos a México, sino de la reducción de mi beca por un ‘bajo’ rendimiento.

“La tabulación está mal hecha, no puede tener más valor un mundial que unos Juegos Olímpicos, es un error la forma de cómo se miden los logros y rendimiento de cada atleta y que no solo me afecta a mi, afecta a todos los atletas de alto rendimiento que representamos al país”, detalló Valencia.

Explica Valencia cifras publicadas por la Conade

En su mensaje, la arquera mexicana señaló que las cifras presentadas en una publicación hecha por la Conade durante la tarde corresponden a todo el presupuesto dado a los representantes de tiro con arco durante ese tiempo, no solo a ella, incluyendo premios y costo del equipo, y que la mayor parte de esos recursos fueron entregados en especie.

“La información que ha dado Conade refiere al pago de campamentos, torneos, logística, concentraciones de todos los arqueros no solo para mí”, señaló Valencia quien, entre otros logros, ha obtenido el campeonato panamericano y el subcampeonato mundial en la especialidad.

Pide análisis individual basado en las necesidades de cada deportista

Finalmente, la atleta de alto rendimiento resaltó que su intención era llamar la atención sobre la forma en la que se calculan los apoyos, la cual debería realizarse en función de las necesidades de cada deportista.

“Mi mensaje es un llamado para reformular las reglas que hay para otorgar, modificar y/o anular las becas de los deportistas de alto rendimiento. Que exista un análisis real de competencia, rendimiento y desarrollo de cada atleta porque cada uno es distinto, cada deporte es diferente.

“Y nadie más puede hacer eso, solo ustedes como institución al interceder por nosotros, sus atletas, ante las personas que se encargan de hacer estas tabulaciones sin tener toda la información o el conocimiento del deporte”, concluyó.

Su publicación rápidamente provocó miles de reacciones, entre las que destacaron las de otros atletas olímpicos, como el tenista Ramón Garrido, el atleta Diego del Real o la nadadora Nuria Diosdado.

“Tristemente usan los datos a su favor y para que los números que ellos ponen impresionen a la gente, lo que no se dan cuenta es que en lugar de perder el tiempo para sumar cada cosa deberían ver que lo que nunca se busca de nuestra parte es el conflicto ni la controversia, si no un legítimo apoyo”, escribió la sirena mexicana.