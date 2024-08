Ruben Duarte espera ganarse minutos con Pumas en la Apertura 2024

Con la obligación de seguir en los primeros lugares, Pumas visita a Atlas este sábado en el Estadio Jalisco, en encuentro de la Jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga MX.

Uno de los elementos claves para continuar en la élite y sacar un buen resultado ante otro de los invictos del certamen es el defensa español Rubén Duarte.

Sigue leyendo:

Pumas de la UNAM celebra 70 años de garra universitaria

Seattle vs Pumas: este fue el motivo por el que se armó el conato de bronca en la Leagues Cup | VIDEO

Visitarán a Atlas para redimir su camino en la Liga MX Foto: Óscar Zamora

Habla sobre eliminación en la Leagues Cup

El zaguero suma solo un partido en el certamen mexicano, donde actuó durante los 90 minutos. Sin embargo, su periodo de adaptación marcha de buena manera.

El ibérico espera aportarle cada vez más el equipo, con la presencia de compañeros como Lisandro Magallán y Nathan Silva.

“Por fortuna, ya me tocó debutar en el torneo. Me siento muy motivado, me han recibido muy bien, mejor de lo que me esperaba y con base en eso espero ganarme más minutos en los próximos encuentros”, dijo Duarte.

Considera que la derrota ante Seattle Sounders por 4-0 sigue siendo un golpe duro, “porque cometimos muchos errores durante el segundo tiempo y sabemos que tenemos que mejorar. Fue un torneo complicado donde si te equivocabas en lo más mínimo, quedabas fuera. Por eso, fue una decepción para nosotros”.

Espera un partido muy complicado ante los rojinegros este fin de semana, sobre todo porque a los felinos les cuesta trabajo ganar de visitante.

“Es algo que tenemos pendiente. Es un rival muy sólido, sobre todo en las jugadas a balón parado donde pueden hacer daño. El futbol se va vuelto muy analítico y ya cualquier te puede ganar, hay que estar más atentos”, finalizó el defensa universitario.

DRV/TJM