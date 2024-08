Don Beto vuelve a redes sociales y es criticado por pedir dinero para ir a partidos de Pumas

Don Beto es conocido por ser el creador de una porra que se volvió popular en redes sociales, pues siendo aficionado de los Pumas de la UNAM, decidió crear su propia porra al estilo de los gritos espartano, pues, con un “CU, CU, Pumas” se ganó el corazón de la afición en redes sociales.

Y aunque sufrió de una polémica por sus gustos en redes sociales, el famoso “Don Beto” volvió a las redes sociales luego de una larga pausa y en ese caso volvió para pedir un apoyo económico para poder asistir a todos los partidos de Pumas en la actual temporada de la Liga MX.

Sigue leyendo:

Sven-Göran Eriksson, exentrenador de la Selección mexicana, se despide con emotivo mensaje por su cáncer terminal

La UEFA cambia el himno de la Champions League, ¿por qué se están quejando los FIFAS?

Don Beto se hizo famoso por su porra de Pumas/Créditos: Especial

¿Qué está pidiendo “Don Beto” en sus redes sociales?

Don Beto, sus Pumas, son de los más comentados en las redes sociales en los últimos días, pues ahora ha vuelto a subir videos en su cuenta de TikTok, por lo que fue duramente criticado porque ahora no volvió con una porra, sino que volvió para pedir apoyo económico para ver al conjunto de CU.

“Solo me hacen la referencia, me hacen la transferencia, voy y asisto y estoy con ustedes. Muchas gracias por su apoyo”, dijo Don Beto.

Don Beto invento la porra de "Cu. Cu. Pumas"/Créditos: Especial

Lo que generó que las oleadas de haters se hicieran presente, pues, decidieron no apoyarlo y en su lugar cuestionaron su extraña petición para poder ir a todos los partidos de los Pumas porque ha sido uno de los aficionados más recurrentes en los partidos en el Estadio de CU.

Con comentarios como “ya salió a limosnear”, “Ya se había tardado en empezar a pedir dinero”, “Ahora hay que financiarlo”, por lo que no quisieron apoyarlo y solo dejaron malos comentarios en su video de TikTok, mismo que “Don Beto“ decidió no contestar a los comentarios duros.