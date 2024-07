Siboldi habla sobre su salida de Tigres: "inventar una historia desde el prestigio y difamación no la merecíamos"

La salida de Robert Dante Siboldi de Tigres fue una de las noticias que más dejó de qué hablar. El caso explicaba que se había presentado un caso de faltas éticas, entre ellas haber vendido información a su rival Rayados de Monterrey para cederles el pase a las fases finales del clausura 2024; además de una supuesta relación con una jugadora del equipo femenil. Ahora después de varios meses de esto, el uruguayo salió a dar su versión de los hechos.

El extécnico de Tigres decidió romper el silencio con un comunicado en redes sociales, pero también dando la exclusiva con un medio local de Monterrey. El DT aseguró que no merecía salir con una historia inventada y de difamación. Por ese motivo decidió presentar su versión de los hechos y esclarecer todo lo que se dijo en su contra previo a su despido.

En entrevista para 'Futbol al Día', el uruguayo comenzó explicando que no consideraba que él y su cuerpo técnico merecían ese trato y menos tener una salida tan polémica como la que sucedió en el verano. Robert Dante Siboldi dejó claro que la directiva de Tigres había inventado una historia donde supuestamente su auxiliar, Miguel Fuentes, vendió información a Rayados para ayudarlos a pasar a las fases finales del torneo.

"Realmente no sabemos por qué pasó. Había mil formas de decir que no querían que siguiéramos en el club, pero inventar una historia desde el prestigio y difamación no lo merecíamos. Involucraron a otra gente y a otra institución", comenzó Siboldi su declaración.