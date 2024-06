Robert Dante Siboldi deja a Tigres por presunto amaño de partidos

Robert Dante Siboldi ex técnico de los Tigres, no renovó su contrato con el conjunto regio debido a que sucedió algo muy fuerte, así lo habían dado a conocer insiders deportivos, luego de que tras su eliminación en la Liguilla por parte de los Rayados de Monterrey se había acordado que sí.

Y es que una supuesta falta de ética sería la razón por la que el técnico uruguayo habría dejado la institución, pues todo tendría que ver entre los equipos regios, pues habría sido una dura situación la que dejó sin técnico a los Tigres, por lo que te explicamos qué pasó.

¿Por qué Siboldi ya no es técnico de Tigres?

Fue debido a diversos reportes en redes sociales que se habló de una falta de ética entre el cuerpo técnico de Tigres con el de Rayados, pues hubo quien aseguraba que el equipo felino le habría facilitado información al conjunto rayado, para tener una ventaja precio en sus enfrentamientos.

Y es que David Medrano, insider deportivo respetado en el país, fue uno de los que comento que había pasado, lo que levantó sospechas por parte de todos, ya que a pesar de que hace 1 años salió campeón y había tenido buenos resultados en estos torneos, pues llegó para reemplazar a Diego Cocca.

“Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico fueron citados aparte a platicar con la gente de Tigres, el tema tuvo que ver con los dos partidos ante Rayados: la alineación, por qué uno, por qué otro, ¿por qué en Rayados ya conocían algunas cosas que iba a presentar Tigres en el aspecto estratégico?, y la directiva norteña tomó la decisión de darle las gracias al Flaco a pesar de que hace algunas semanas habían determinado la renovación”, dijo Medrano.

Eso sí, Rayados lanzó un comunicado donde menciona que se deslinda de cualquier situación de las que se mencionan, además de reiterar su colaboración en la investigación de los hechos, así como buscar las respectivas sanciones de ser el caso, por lo que todo el asunto escaló muy rápido.

“Llaman nuestra atención las especulaciones que han circulado recientemente sobre conductas antideportivas en las que se presume el involucramiento de algún miembro de nuestra institución. Manifestantes de forma enfática que nuestro club no tiene absolutamente nada que ver con prácticas que hayan infringido los valores y reglamentos deportivos”, dijo Rayados.

Y aunque todavía no hay una declaración oficial de Robert Dante Siboldi, realmente todavía no hay una acusación de la situación de manera formal, lo que deja todo en el aire, ya que Tigres, en su comunicado de despedida, no dio más detalles sobre la situación y aún buscan un reemplazo.