Alexa Moreno debuta con sabor agridulce en París 2024 al terminar séptimo en el All Around

Con un sabor agridulce para las mexicanas en la gimnasia artística. Alexa Moreno, Ahtziri Sandoval y Natalia Escalera eran las encargada de buscar el pase a la final. Las aztecas debían completar cuatro rutinas en cuatro aparatos diferentes para clasificarse a la búsqueda de medalla. Lamentablemente los errores en las ejecuciones complicaron la participación de todas. Alexa Moreno fue la que tuvo en sus manos el pase a la final.

Natalia con una lesión de ligamentos solo pudo participar en barras asimétricas, por lo que no tenía la posibilidad de buscar por una medalla. Alexa iba en los primeros lugares, pero una caída en la viga puso en duda su pase a la siguiente ronda. Ahtziri no logró caer de pie en los dos saltos a caballo y con esto se alejó del pase a la final. Después de la participación de las 12 gimnastas de su subdivisión, Moreno terminó en la posición siete.

Sandoval abrió la actividad en gimnasia artística (AFP)

La participación de las mexicanas en piso

Ahtziri Sandoval fue la encargada de abrir la competencia en la gimnasia artística. La joven de 27 años apareció con una sonrisa y mucha confianza para abrir paso a la nación mexicana y al resto de los integrantes de su grupo. La segunda en salir a escena fue Alexa Moreno que con una sonrisa en el rostro para llevarse el corazón de todos los presentes. La tercera mexicana que estaba programada para este 28 de julio era Natalia Escalera quien no pudo participar en la competencia por una lesión.

Si bien es cierto que Sandoval no lo hizo perfecto, lo que es una realidad es que la tapatía disfrutó su momento y logró cautivar a los jueces que terminaron colocándole un 11.833. Alexa, abrió con un múltiple extendido y un doble en bola hicieron que el público se conectara con ella para terminar con un 12.800 para colocarse en el primer lugar.

Alexa se colocó como una de las mejores después de su primera participación. (AFP)

La participación de las mexicanas en el salto a caballo

Después del inicio trepidante por parte de Ahtziri y Alexa, llegó el momento de la especialidad de la casa, el salto caballo. Como indica el programa, la primera en hacer el salto será Sandoval que busca demostrar por qué es considerada una de las favoritas en la gimnasia artística. La tapatía realizó un primer salto con mucha dificultad, pero terminó con una caída que la colocó con muchas complicaciones para avanzar.

Después de unos segundos de concentración, la tapatía volvió a caer para terminar su participación en esta disciplina con el abrazo de su entrenador. Después de su presentación sumó 24.333 y se queda en la posición 11. Con mucho camino por recorrer para entrar en la final y con muchas gimnastas por participar.

Después del salto a caballo, Alexa se colocó en la segunda posición de la clasificación. (AFP)

Después de este amargo paso de Ahtziri, fue el momento de Alexa Moreno, quien llega a sus terceros juegos como una de las favoritas de medalla. Si bien no fue perfecto, se considera como un buen comienzo para colocarse en la final de salto a caballo. Para el segundo salto, la nacida en Mexicali tuvo un pequeño error en el impulso, ya que no logró tener la altura deseada para aterrizar de mejor manera, pero la combinación de los saltos hizo que terminara con una puntuación de 26.966 que la deja en la segunda posición después de su participación. Se tiene que mencionar que todavía faltan muchas participantes.

Participación de las mexicanas en barras asimétricas

La tercera participación de las mexicanas fue la de barras asimétricas. Para esta disciplina si participará Natalia, por lo que serán tres mexicanas las que busquen poner en todo lo alto a México y Latinoamérica en los Juegos Olímpicos. Se tiene que mencionar que el motivo por el que pudo participar en esta disciplina tiene que ver con que no hay impactos que puedan dañar su pie.

La primera en comenzar el tercer cambio fue Moreno hizo una rutina casi perfecta, pero tuvo un aterrizaje un poco sucio que no le permite tener la mejor calificación. En esta participación tuvo una puntuación no tan buena, pero se coloca en los primeros lugares con 39.599 en los primeros tres aparatos.

Ahtziri terminó su participación en barras asimétricas con una puntuación 36.599, no fue el mejor puntaje para la tapatía, ya que debía ser casi perfecta después de los errores cometidos en salto a caballo. Por ahora se mantiene en la parte baja de la clasificación.

Natalia Escalera saltó a las barras asimétricas para hacer la mejor presentación de México en esa disciplina. Lamentablemente para la joven gimnasta ahí terminó su participación en los Juegos Olímpicos debido a la lesión de ligamentos. Natalia bajó de las barras llorando, pero con la cara en alto por estar presente en las olimpiadas. Le queda aprender a escuchar su cuerpo y prepararse para los siguientes JJOO.

Natalia se presentó en las barras asimétricas (AFP)

La participación de las mexicanas en viga

Ahtziri terminó al competencia de la mejor manera posible. Con algunos altibajos y desequilibrios en la viga, la tapatía logró terminar los cuatro aparatos, pero los errores en el salto a caballo hicieron que no lograra salir del fondo de la tabla. Después de terminar en la viga consiguió un puntaje final de 48.332.

Alexa Moreno tuvo una caída en la viga que puso en duda su pase a la final. Con un puntaje que no alcanzó los 12 puntos hizo que perdiera los primeros lugares. La de Mexicali se colocó con 50.799 puntos bastante baja a diferencia de lo realizado por Ghigoarta o Fenton que terminaron en los dos primeros puestos de la clasificación. Después de la caída terminó en séptimo lugar en el Subdivisión 1 del All Around. Se tiene que recordar que pasan las mejores 24 de todas las subdivisiones.