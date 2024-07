Alexa Moreno sufre aparatosa caída que le puede constar la clasificación a la final en París 2024

A primera hora de este domingo, Alexa Moreno en compañía de Ahtziri y Natalia hicieron su debut en París 2024 y con ellas la posibilidad de disputar las primeras medallas. Lamentablemente para las gimnastas, no fue su mejor día y las lesiones y errores hicieron que se complique la posibilidad de avanzar a la final. La nacida en Mexicali saltaba como una de las favoritas, pero una aparatosa caída haría que se ponga en duda su pase a la final en el All Arround.

Si bien es cierto que tuvo una muy buena actuación en las otras tres disciplinas, la caída le restó muchos puntos y con esto el quedar lejos de los primeros lugares de su subdivisión. Se tiene que recordar que pasan las mejores 24 gimnastas de todas las subdivisiones y Moreno quedó en la posición siete de su grupo. Solo el tiempo definirá si termina su participación en los Juegos Olímpicos o sigue adelante en el All Around.

Alexa sufrió una aparatosa caída en la viga (AFP)

Alexa sufre una aparatosa caída en París 2024

La joven de 29 años estaba lista para terminar su participación en del All Around. El aparato que le faltaba era la viga y todo apuntaba a que podría terminar en los primeros lugares de la subdivisión 1. Lamentablemente para Alexa y todos los fans mexicanos, la gimnasta perdió el equilibrio y terminó en la lona de la Arena Barcy y con esto el espantar a todos los presentes. La caída parecía ser bastante aparatosa.

Para fortuna del equipo mexicano y de la tres veces olímpica, solo fue el susto, ya que después de una sonrisa de incredulidad por lo ocurrido, volvió a la viga para terminar su rutina y despedirse de la actividad de este domingo en París. Alexa realizó un mortal hacía atrás y al caer colocó uno de los pies a la orilla de la viga y el otro no lo pudo apoyar. Al no encontrar el equilibrio sobre la viga, Alexa no encontró el soporte necesario y fue al piso.

Alexa realizó un mortal para atrás y terminó en el suelo (AFP)

El gran problema fue que la caída se vio aparatosa, ya que parecía que se le dobló la rodilla previo a terminar en la colchoneta. Al percatarse de no sufrió ninguna lesión, la joven de 29 años sonrió y volvió a la viga para cerrar su rutina y terminar como se debe su participación en la viga. Los jueces no perdonaron dicha situación y le terminaron dando 11.200 puntos que la dejaron en el fondo de la tabla.

Ahora queda esperar a que termine la actividad en las subdivisiones para conocer en qué lugar queda la nacida en Mexicali y puede mantener el sueño de medalla para México en gimnasia. Se tiene que recordar que antes de saber quienes avanzan, se tiene que terminar la actividad en las cuatro subdivisiones para conocer a las mejores 24 en el All Around y en los diferentes aparatos.