Alex de Miñaur da golpe de autoridad en el Abierto Mexicano de Tenis (AMT) en Acapulco

ACAPULCO. Alex de Miñaur extendió su tendencia ganadora en el Abierto Mexicano de Tenis (AMT), tras sumar su primera victoria contra el griego Stefanos Tsitsipas (1-6, 6-3 y 6-3). Con dicho triunfo, el australiano aseguró anoche su clasificación a las semifinales.

El vigente campeón cortó una racha de 10 derrotas consecutivas (en el mismo número de partidos) vs. este rival. Asimismo, concretó un golpe de autoridad ante el quinto sembrado y uno de los favoritos.

El público, en su mayoría, alentó a Tsitsipas, porque desde siempre ha sido querido en México, y porque demostró solidaridad en la tragedia, tras el huracán Otis.

Los aplausos después de cada ace fueron prolongados, porque en las calles hay palmeras inclinadas que delatan la dirección del viento, y árboles caídos que evidencian el poder de la naturaleza. El griego fue eliminado, pero va a donar 15 mil dólares (255 mil pesos).

De Miñaur domina el castellano, porque su padre es uruguayo y su madre, española.

“Siempre va a ser un lugar especial en mi carrera. Desde que estoy en México, no me he sentido tan a gusto (tenis), pero siempre voy a luchar”, agregó el actual nueve del mundo.