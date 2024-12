¿André Jardine podría dirigir a la selección de Brasil? Esto dice Santiago Baños

André Jardine ha llevado al Club América a ser uno de los mejores equipos de toda la Liga MX, no solo por que en su gestión consiguió un tricampeonato luego de que el América fuera ese equipo que se quedaba en las instancias más importantes por lo que bajó el brazo de Jardine todo cambio.

Y es que el brasileño ha tenido números increíbles con el equipo de Coapa, por lo que es obvio que al ser campeón de la Liga MX por tres veces consecutivas, el mercado más importante del mundo del futbol comenzaría a notar la existencia del entrenador del Club América.

Aunque suene increíble es cierto que André Jardine llega a sanar esas heridas que el aficionado americanista tenía, pues en los últimos torneos se sobrepuso a enfrentamientos en contra de Pachuca, Toluca, Tigres, Cruz Azul y ahora Monterrey, a quienes venció en la última final de la Liga.

Ahora se rumora la idea de que el brasileño retome su papel como DT de la Canarinha, equipo que no desconoce pues lo dirigió en los juegos olímpicos de Tokyo 2020, que se vivieron en 2021 debido a la pandemia de Covid-19, donde además consiguió la medalla de Oro.

Santiago Baños, está convertido en uno de los pilares del equipo azulcrema, pues el dirigente del América es el encargado de gestionar para bien o para mal, los fichajes que se hacen así como las salidas, codo a codo con el brasileño André Jardine, quien ha hecho ya pedidos para este Clausura 2025.

“Creo que lo están volteando a ver en ligas importantes, incluso me atrevo a decir que seguramente ha levantado miradas en cuanto a la Selección de Brasil… eso a mí no me corresponde decirlo“, dijo en una entrevista a MedioTiempo.