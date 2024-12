Lo Bueno y lo Malo de la NFL

Estamos a tan solo dos jornadas de que concluya la temporada regular de la NFL, lo cual es una mala noticia para todos los que amamos este rudo deporte de las tacleadas. Para muchos equipos el destino los alcanzó antes de lo previsto, como es el caso de los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers, quienes merecidamente quedaron eliminados minutos antes de que empezaran sus encuentros dominicales, pero para otros equipos las veladoras continúan encendidas, y Santa Claus podría traerles la tan anhelada victoria que necesitan para poder clasificar a la postemporada y seguir soñando con obtener un campeonato

Para que disfruten esta Nochebuena en compañía de todos sus seres queridos y no se pierdan ningún detalle de lo más relevante que ocurrió este fin de semana, a continuación, les tenemos el análisis acerca de lo más relevante que aconteció en los emparrillados en esta jornada:

Lo Bueno

Michael Penix Jr. debutó como titular con el pie derecho, ya que los Atlanta Falcons barrieron al endeble equipo de los NY Giants, gracias a una gran actuación de la defensiva, la cual le interceptó dos pases a Drew Lock, mismos que devolvieron para anotación, lo cual fue sumamente importante para Penix Jr., a quien no le dejaron toda la responsabilidad de cargar con el peso del equipo. Con esto los Falcons continúan con vida y se disputarán a muerte con los Buccaneers las próximas semanas el liderato de su División.

Michael Penix Jr. ganó en su debut como quarterback titular de Atlanta. Créditos: AP.

A pesar de ser el equipo que más bajas ha sufrido por lesión, los Detroit Lions continúan con récord perfecto de 7-0 jugando como visitantes, lo cual los tiene muy cerca de quedar en primer lugar de la Conferencia Nacional, aunque no pueden darse el lujo de relajarse ni un poco, porque los Vikings y los Eagles les están respirando en la nuca.

Jonathan Taylor, quien corrió para más de 200 yardas y terminó con tres anotaciones, logró reivindicarse con sus compañeros de equipo, así como con los aficionados de los Colts, a quienes decepcionó la semana pasada cuando inexplicablemente soltó el ovoide a unos escasos centímetros de cruzar las diagonales, costándole seis valiosos puntos a su equipo, el cual a la postre terminó perdiendo el encuentro. Lastimosamente, el equipo de Indianapolis virtualmente se encuentra eliminado, pero eso no demerita la gran actuación de su explosivo corredor.

Los Rams cada vez se encuentran más cerca de tener ese preciado boleto a la postemporada, mismo que se están disputando con los Seattle Seahawks. El equipo de Los Angeles lleva dos semanas consecutivas demostrando que no solamente posee un gran ataque, sino que su defensiva está para cosas grandes, después de haberle permitido menos de 10 puntos a los Niners y ahora a los Jets, que llegaban con un Davante Adams inspirado.

Desde el 2021 los Green Bay Packers no habían blanqueado a un oponente, pero la noche de ayer abusaron de la ofensiva de los New Orleans Saints, aprovechando todas las ausencias que tenían, y con ello aseguraron su boleto como equipo comodín. Estos Packers serán un rival muy incómodo que nadie va a querer enfrentar a Playoffs, ya que se encuentran muy bien balanceados. Su corredor Josh Jacobs ha anotado en diez ocasiones en los últimos seis encuentros, lo que lo coloca como uno de los corredores más letales de la liga.

Josh Jacobs logró 107 yardas desde la línea de golpeo y anotó un touchdown por sexto juego consecutivo. Créditos: AP.

A diferencia de lo que pasa en la Conferencia Americana, en la cual los Kansas City Chiefs tienen todo para ser el sembrado número uno, en la Conferencia Nacional las cosas están que arden entre los equipos más consistentes que son los Detroit Lions y los Minnesota Vikings, quienes jugarán a muerte las últimas dos jornadas para poder ganar ese preciado primer lugar. Ambos equipos cuentan con ofensivas espectaculares, pero gracias a las lesiones, los Vikings tienen una ligera ventaja sobre los Lions en cuanta a defensivas se refiere, pero habremos de esperar y disfrutar estas últimas fechas en las que cualquier cosa puede suceder.

LO MALO

Mala suerte para el equipo de los Eagles, quienes perdieron a su Quarterback Jalen Hurts por una conmoción la cual terminó haciendo una diferencia notable en contra de los Commanders. Kenny Pickett hizo lo que puedo, pero no fue suficiente, mientras que la ofensiva de Washington fue un vendaval en el último cuarto, en el que vinieron de atrás para robarles la victoria y con ello cortar la racha de diez victorias con la que llegaban los de Philadelphia. Jayden Daniels demostró que tiene un gran futuro en la NFL, además de que prácticamente tiene a su equipo con un pie y medio en los Playoffs.

Todos sabemos y estamos conscientes de que el fútbol americano es un deporte en el que los jugadores están expuestos a sufrir alguna lesión en cualquier momento, pero lo del receptor Tank Dell el sábado pasado fue una imagen escalofriante, ya que esa fractura que sufrió en su pierna y rodilla podría descarrilar su carrera, pero esperemos que no sea así, ya que es un joven con un futuro prometedor, además de que se ha convertido en una de las armas favoritas de C.J. Stroud, quien no solamente es su compañero de equipo, sino que es su mejor amigo, y esperemos que esto sirva para que los Texans jueguen motivados en sus próximos encuentros y así puedan dedicarle las victorias a Dell. El receptor de los Texans, Tank Dell, fue dado de alta tras pasar una noche en el hospital. Créditos: AP.

Los Buccaneers dejaron ir la oportunidad de oro de poderse mantener en solitario en la cima de su División, al haber sido incapaces de vencer a unos Cowboys cuya ofensiva se quedó sin batería en la segunda mitad, pero nuevamente fue el buen trabajo de su defensiva la que les dio la victoria, ayudándolos a tener un cierre de temporada más decoroso, aunque ni siquiera con ello se pueden esconder todas las deficiencias que actualmente tienen en su plantel. Esperemos que se vengan cambios importantes el próximo año para el equipo más popular de la NFL, ya que después de casi treinta años de puros fracasos, su afición merece algo mucho mejor que seguir con Jerry Jones tomando todas las decisiones deportivas, mismas que no le deberían de corresponder a pesar de ser el dueño del equipo.

Los New York Giants son los favoritos para quedarse con la primera selección global del Draft, después de ser el peor equipo de toda la liga, lo cual realmente es algo vergonzoso, pero con ello tendrán que aprovechar y finalmente conseguir a su Quarterback del futuro a quien Brian Daboll pueda moldear, ya que el experimento con Daniel Jones fue un rotundo fracaso el cual les seguirá costando varios millones de dólares.

A pesar de haber conseguido la victoria, el entrenador Sean McDermott debe de estar muy preocupado por la actuación que dio su equipo el domingo pasado, ya que los Bills parecía que no querían ganar, razón por la que los Patriots estuvieron a punto de robarles el triunfo. Josh Allen no fue un factor a la ofensiva, y tuvo que ser la defensiva la cual terminó sacando las papas del fuego, pero con una actuación como esa en los Playoffs estarían despidiéndose más pronto de lo que canta un gallo, ya que ahí enfrentarán a rivales de mayor jerarquía los cuales no perdonarán como lo hicieron los Patriots, por lo que la plantilla de Buffalo no puede caer en exceso de confianza o podrían irse a casa eliminados más pronto de lo esperado.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff