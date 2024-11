Chivas vs Pumas y Cruz Azul vs Santos: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Liga MX Jornada 15

Este sábado 2 de noviembre continuarán las actividades de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la disputa de siete partidos: Toluca vs León, Atlético San Luis vs Puebla, Chivas vs Pumas, Monterrey vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y Cruz Azul vs Santos.

Chivas vs Pumas y Cruz Azul vs Santos: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy

Las actividades de hoy, sábado 2 de noviembre, de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX inician en punto de las 17:00 horas cuando los Diablos del Toluca reciban en el Estadio Nemesio Díez al Club León. Las acciones estarán disponibles por Canal 5.

Así inicia la jornada del sábado. Foto: Google

A esa misma hora, pero en el Estadio Alfonso Lastras, Atlético San Luis recibirá al Club Puebla. El partido estará disponible por la señal de ESPN. A las 19:05 horas se disputará el partido más atractivo de la Jornada 15 cuando las Chivas de Guadalajara se enfrenten a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron. Las acciones serán transmitidas por Prime Video.

También a las 19:05 horas los Rayados de Monterrey abrirán las puertas del Estadio BBVA para jugar ante el Atlas de Guadalajara. Este partido será transmitido por televisión abierta por Canal 5. Finalmente, a las 21:10 horas, el Cruz Azul de Anselmi enfrentará en el Estadio Ciudad de los Deportes al Santos Laguna. El partido también lo podrás seguir por Canal 5.

Así se jugará la jornada de este sábado. Foto: Google

Así marcha la Tabla General del Apertura 2024

Con 14 jornadas disputadas, la Tabla General del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX es liderada por Cruz Azul de Martín Anselmi. En puestos de Liguilla directa están Toluca, Tigres, Monterrey, Xolos de Tijuana y los Pumas de la UANL.

En zona de Play-In están Atlético San Luis, Chivas de Guadalajara, América y Atlas de Guadalajara. Fuera de puestos de reclasificación están:

León

Puebla

Necaxa

Mazatlán

Pachuca

Santos

Juárez

Querétaro

Querétaro es último lugar. Foto: Google

