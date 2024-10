Voluntariado en el Gran Premio de la Ciudad de México

El proceso de selección no es del todo sencillo: comprende una serie de registros y múltiples etapas (filtros), además del factor suerte y una entrevista con una pregunta trampa. En la edición 2024 aplicaron más de 54 mil personas; únicamente 491 fueron seleccionadas, y Mayra Torres fue una de ellas.

El Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México presentado por Heineken se ha consolidado como uno de los más grandes eventos deportivos en nuestro país. Sin embargo, ante la alta demanda y los elevados precios, el voluntariado representa una oportunidad adicional atractiva.

La pasión, la atención a los detalles y el inglés (en determinadas posiciones) son indispensables. Mayra, así como cientos de miles de aspirantes, de diferentes estados y de todas las edades, aplicó en 2023. Fracasó en el intento; no obstante, aprendió un truco que pudo determinar su aceptación en 2024.

“Me hicieron una entrevista por zoom, donde me recibió un anfitrión que me trasladó con el entrevistador. La primera pregunta fue cómo se llamaba esa persona. No me acordé y no pude contestar. Este año apunté el nombre”, explicó en entrevista con El Heraldo de México.

El voluntariado exige atención al cliente, disponibilidad total de tiempo y estar consciente de que puedes no ver nada de la carrera.

Asimismo, la participación en tres jornadas de capacitación, donde se determinan los roles y las zonas de cada persona en el GP.

“He esperado un año por una cirugía (menor). Me la programaron el 27 de octubre y tuve que renunciar a ella para venir. Sé que mi salud es más importante, pero prometieron que puedo hacerla en dos meses”, dijo Mayra, quien se hizo aficionada y gracias a Checo, como casi todos en México.

MÁS DE CERCA

Roles: módulos de información, cashless, entretenimiento y limpieza.

Mayra conoció el voluntariado, por el algoritmo en redes sociales.

La edición 2024 del GP comenzó un programa de sostenibilidad.

47 voluntarios únicamente en el México GP de 2015.

4 días de actividades, 12 horas al día.

1 millón de vasos de aluminio reciclado.

400 mil aficionados durante 2023.

POR EMILIO PINERES

EEZ