Rafael Nadal aclaró la razón por la que Djokovic tiene más títulos de Grand Slams que todos

En un torneo de exhibición que se desarrolló en Arabia Saudita, Rafael Nadal disputó una última batalla ante Novak Djokovic. Estos grandes deportistas junto a Roger Federer han sido de los más destacados en el mundo del tenis.

De esta manera fue Rafael Nadal aclaró la razón por la Djokovic tiene más títulos de Grand Slams que todos. Sin dudas estos datos son muy útiles para aquellos que siguen el tenis o son amantes del deporte en general.

¿Por qué Djokovic tiene más títulos?

Rafael Nadal manifestó que, “Es un jugador que ha conseguido mantener un nivel de juego muy alto y mejorar todos los años. Los números dicen que es el mejor, por lo cual su nivel tenístico también ha sido el mejor y, además, es el que ha conseguido estar más alejado de las lesiones. Cuando uno no tiene limitaciones ni lesiones importantes que se alargan en el tiempo, no solo le afecta a nivel físico y le da opciones de ganar, sino que también le genera a nivel mental una ausencia de miedos“.

A esto agregó que ha perdido mucho por sus propias lesiones. “No soy nunca de pensar ‘si hubiera hecho’ o ‘si no hubiera tenido’ (esas lesiones). Ha sido así y, con ello, he tenido una carrera que jamás hubiera imaginado y estoy más que alegre”.

Sin dudas sus propias limitaciones han llevado a que no logrará tantos títulos como deseaba. Cuando termine la Copa Davis pues el único de los grandes que continuará compitiendo es Novak Djokovic.

“Creo que es humano que Novak, aunque siga estando sano, como tiene una edad y es lógico que a todos el reloj nos pase factura y que, una vez que se ha ido Federer, una vez que me voy yo, que al final hemos sido sus dos grandes rivales, en algún momento también tenga un pequeño bajón mental y vaya a encontrar el motivo para dar un paso a un lado . Es lo que le pasa a todo el mundo. Y Novak es lo suficientemente bueno como para, si está sano, seguir siendo competitivo al más alto nivel y aspirar a ganar los torneos más importantes. Y si él sigue siendo feliz haciendo lo que hace, lo mantendrá. Si en algún momento, ya no le compensa lo suficiente todo lo que tiene que hacer para tener opciones de seguir estando al más alto nivel, pues dará un paso al lado”.

