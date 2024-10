Fue uno de los mejores jugadores de su época y podría volver a jugar al fútbol a los casi 50 años

Francesco Totti supo convertirse en una leyenda en el fútbol por sus logros con la Selección de Italia y la Roma. Fiel al equipo de la capital, el artillero los llevó a lo más alto de la Serie A en la temporada 2000-2001 y su legado en el club cuenta con más de 300 goles allí.

El campeón del mundo en Alemania 2006 se retiró a los 41 años como ídolo absoluto de la Loba y desde ese entonces confesó que colgar los botines era algo que le daba miedo. A 7 años de aquella decisión, parece que Totti aún no pudo superarlo.

El italiano parece tener decidido regresar a las canchas. Fuente: El Heraldo de México

“Cuando pasás página, nunca sabés lo que viene. No fue decisión mía, quizás por eso se me ha quedado dentro. Hay un principio y un final para todo, pero aquella ventana quedó abierta en mí”, destacó uno de los goleadores más temidos en Europa.

Lo más sorprendente que dijo Totti es que reconoció que tiene ofertas para volver a ponerse los botines a los 48 años y que no lo descartó: “Hubo equipos de Serie A que me han llamado y, lo reconozco, me dejaron pensar en una locura”. “Sería difícil, pero en la vida nunca digas nunca.", cerró.

El italiano parece tener decidido regresar a las canchas. Fuente: El Heraldo de México

El club en el que Totti no regresaría al fútbol

A pesar de que dejó la puerta abierta para volver a las canchas, dejó en claro que hay una oferta que ni analizaría. “¿Lazio? Ni hubiese considerado su llamada“, comentó Totti en una respuesta que no sorprende por su fidelidad a Roma.

SIGUE LEYENDO:

De ser número 1 del mundo a retirarse a los 27 años por problemas de adicción

De ser número 1 del mundo a casi terminar en la cárcel tras su retiro del tenis