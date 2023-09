Emilio López sidera primera ronda en la segunda etapa de la Gira de Golf Profesional Mexicana 

Liderato compartido. Tras los primeros 18 hoyos, el mexicano Emilio López y el colombiano Ricardo Celia están empatados en la cima de la clasificación del Amanali Classic, segunda etapa de la campaña 2023-24 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) que reparte una bolsa de un millón 800 mil pesos.

Tanto López como Celia, firmaron hoy una tarjeta de 64 golpes, ocho bajo par, seguidos de los mexicanos Aarón Terrazas, José de Jesús “Camarón” Rodríguez, Sebastián Vázquez y Luis Carrera, todos ellos con un marcador de 66 impactos, seis por debajo del par de campo.

“Me sentí muy cómodo, le pegué muy bien a los drivers, a los fierros, estuve bastante bien con el putter”, dijo el poblano Emilio López quien al respecto del Amanali Country Club & Náutica comentó: “Es un campo en el que tienes que estar en el fairway más que en cualquier otro, los greenes están espectaculares por lo que hay que pegar regulations”.

La nota del día la dio el originario de Barranquilla, Colombia, Ricardo Celia quien hizo hoy su debut en la Gira de Golf Profesional Mexicana.

“Me sentí muy sólido de tee a green, le tiré muy bien, metí unos muy buenos putts, tuve control toda la ronda por lo que me voy muy contento”.

Foto: Cortesía

Ricardo Celia, dos veces campeón en el PGA Tour Latinoamérica destacó la importancia de la GGPB en el continente. “Desde hace mucho tiempo ya me habían hablado muy bien de la Gira Mexicana, muchos amigos ya me habían dicho que tenía que venir alguna vez, estoy muy contento de haber venido, me ha gustado mucho”.

En la justa hidalguense que reparte puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR) también estánpresentes jugadores de la talla del guatemalteco José Toledo, Jugador del Año de las dos últimas temporadas, así como el estadounidense Joel Thelen, campeón defensor y los mexicanos Álvaro Ortiz, Sebastián Vázquez, Isidro Benítez, Armando Favelay Luis Garza.

Ganadores del ProAm

Como actividad previa Amanali Classic, el día de ayerse efectuó el tradicional ProAm. El equipo ganador de la competencia fue el encabezado por el profesional Oscar Serna y los aficionados Tizoc González-Oses,Alejandro Padilla, Francisco Urrutia y Rodrigo González.

La segunda posición fue para los amateurs Sergio Barranco, Ernesto Valdéz, Miguel Lozano y Uriel Hernández comandados por el profesional José de Jesús Rodríguez. Por último el tercer sitio fue para el profesional Juan Carlos Serrano y los amateurs Macedonio Ortega, Leonardo Gerardo y Aarón Leal.

DRV