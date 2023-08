Golfista brasileño Alexandre Rocha encabeza el Club de Golf México Invitational

En otra jornada disputada con lluvia, el brasileño Alexandre Rocha se situó como líder en solitario del Club de Golf México Invitational, primera fecha de la campaña 2023-24 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM), que reparte una bolsa de un millón 800 mil pesos.

Un segundo recorrido de 70 golpes, para un acumulado de 136, ocho bajo par, colocó a Alexandre Rocha en la antesala de su tercera victoria en la historia de la GGPM, con apenas un golpe de ventaja con respecto a los mexicanos Álvaro Ortiz y Luis Garza.

“Yo me sentí muy bien, sin embargo, el campo no se prestó para buenos scores como los de ayer, sobre todo por algunas banderas colocadas en el fondo, situación que nos complica. Fallé un poco más que ayer lo que ocasionó que embocara cuatro bogeys”, comentó el golfista sudamericano campeón hace un par de meses en la etapa celebrada en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“A pesar que tuve algunos errores, siento que jugué bien aunque el cierre no fue el ideal, porque finalicé con un par de bogeys en los últimos tres hoyos”, agregó Alex Rocha con registro de birdies en los hoyos 2, 6, 8, 14, un águila en el 11, y bogeys en el 5, 10,16 y 18.

Por su parte, el jaliscience Álvaro Ortiz buscará mañana su primera victoria en la GGPM que otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

“La verdad fue una ronda muy buena, he venido jugado muy buen golf, me he sentido muy bien y disfrutando al máximo este campo, que es uno de los mejores de México”, dijo Ortiz, quien tuvo la mejor tarjeta del día con 66 impactos.

Empatados en la cuarta posición con 138 golpes, seis bajo par, están los también jugadores de nuestro país, Armando Favela y los jugadores locales, Juan Carlos Serrano y Fernando López, hermano de la integrante de la LPGA, Gaby López, quien se hizo presente en el Club de Golf México.

“Estamos muy orgullosos aquí en el Club de Golf México de tener a la GGPM, estoy muy contenta de ver a mucha gente y a muchos niños apoyando al talento mexicano a pesar de las condiciones que son un poquito retadoras, ojalá mañana coronemos a un mexicano”, dijo Gaby López.