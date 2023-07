Medio Maratón de la CDMX 2023: mexicanos dan la sorpresa y se llevan el triunfo en la 16va edición

Con la participación de 30 mil corredores, Jesús Nava y Adela Onorato dieron la sorpresa y se llevaron el triunfo en la edición 16 del Medio Maratón de la Ciudad de México.

El corredor originario de Tlaxcala tuvo un tiempo de una hora, cinco minutos y 58 centesimas, mientras que la atleta de 18 años sorprendió al vencer a la gran favorita Citlali Moscatto, y estableció un registro de 1:15:16.

Desde las cinco de la mañana, los deportistas de las diferentes categorías se reunieron alrededor de la Torre de Cabalito, lugar de salida de la competencia, en un trayecto que incluyo el Bosque de Chapultepec, Fuente de Petróleos y gran parte de la Avenida Reforma.

Nava se impuso en la competencia varonil a Francisco Javier González Llamas y Everardo Moreno.

Además de Moscatto, Onorato llegó a lo más alto del podio imponiéndose a otra experimentada como Vianey de la Rosa, quien llegó tercera.

"Esto es el resultado de toda una preparación que he hecho desde hace muchos años, de todos los que me apoyaron y empujaron para seguir entrenando", expresó Adela. "Es mi primera participación aquí pero siento que por el trabajo realizado me lo he ganado".