Cruz Azul consuma fracaso, Atlas lo elimina en repechaje

Las ganas de ver a Cruz Azul en Liguilla, con un hombre de experiencia como Ricardo Ferretti, tendrán que esperar, una vez que se consumó el fracaso en este torneo, al caer en el repechaje ante Atlas por 0-1, en el Estadio Azteca, y dejar ir la oportunidad de pelear por el título del Clausura 2023 en la Liguilla.

Jugar de local, en partido único, parecía una ventaja suficiente para que los celestes calificaran, por si no fuera suficiente la estadística de sólo haber perdido un duelo en casa al mando de Tuca, y que los rojinegros sólo ganaran una vez de visita en todo el torneo. Pero no fue así.

La afición celeste se mantuvo más de 90 minutos con los dedos cruzados, después del golazo de Brian Lozano, a los dos minutos de juego. Ricardo Ferretti pedía calma en el banquillo, mientras el desconcierto cementero le abría la puerta a los espectros del pasado y revivía la maldición de la cruzazuleada.

Cae La Máquina ante el Atlas 1-0

FOTO: Cortesía Cruz Azul

Desde la banca, Ferretti pidió calma, misma que no llegó a Ramiro Funes Mori, al rebanar un balón que se convirtió en un centro a su propia área Ozziel Herrera, en primera instancia, y Julián Quiñones tras el rebote. Que el balón no entrara fue el primer milagro celeste de la noche, pero el zaguero argentino no se salvó de los abucheos durante el resto del compromiso.

Un par de descolgadas de Rodrigo Huescas y Augusto Lotti reanimaron a un Estadio Azteca cabizbajo, que dejó sonar más las arengas atlistas que las propias. Una vez la afición reconectada, La Máquina volvió a encenderse, con par de llegadas que pudieron emparejar el encuentro. Sin embargo, el ímpetu en ofensiva, no espabiló a la defensa, que volvió a recibir otro palo al ánimo.

En un avance atlista, cayó el que pudo ser el segundo tanto de la visita, lapidario, si no hubiera sido invalidado por el VAR, tras cuatro minutos y 27 segundos de revisión. El árbitro César Ramos no acudió a ver la jugada y sólo recibió la instrucción por su auricular.

Cruz Azul, obligado, no declinó la idea de juego de Tuca, que apostó por mantener los cinco defensas y mover su medio campo, con la salida de Erick Lira, para buscar a un arma aérea como Gonzalo Carneiro, que con apenas cinco minutos en el campo, cabeceó apenas por arriba un tiro de esquina y generó una jugada que Lotti pudo convertir en el empate. Se reforzó la búsqueda por arriba, con la entrada de Iván Morales, pero sin éxito.

Camilo Vargas demostró reflejos al rechazar un remate en el área, mientras Benjamin Mora reprendía a Brian Lozano por quedarse tendido en el césped, a la espera de hacer tiempo, en lo que César Ramos nunca cayó, en esa y en otros intentos tapatíos por consumir minutos.

Así, Atlas superó su cuarto repechaje de los seis que ha jugado en su historia, mientras La Máquina cayó eliminado por cuarta ocasión en las 10 repescas que ha disputado. Tuca Ferretti no podrá jugar su Liguilla 39 en lo que lleva como técnico, mientras su homólogo Mora se estrenará después de recomponer a los rojinegros en la Jornada 12 y ubicarlos como séptimo lugar de la tabla, una posición y un punto abajo del Cruz Azul, que vuelve a abrir sus heridas.

"La vergüenza es muy grande": Tuca Ferretti

Ricardo Ferretti reconoció que la derrota fue el reflejo de su equipo en el torneo, con falta de gol, y reconoció que la "vergüenza deportiva es muy grande".

"Tuvimos casi 100 minutos para emparejar. Teníamos el control, las oportunidades pero no pudo ser. Lo que pasó hoy es lo que pasamos en la temporada, esta falta de gol que nos da siempre la oportunidad de ganar los partidos. La decepción es grande por el apoyo de la directiva, la afición, pero infelizmente no nos alcanzó", manifestó el estratega. "Nos sentimos muy mal".

Aunque no comparte el significado que suele darse a la palabra fracaso, comentó que le hubiera gustado poner a La Máquina en una posición diferente, en donde pertenece por la envergadura de la institución y su afición.

Ricardo Ferretti reconoció el deficiente desempeño de su equipo

FOTO: Especial

"Es difícil hablar de la palabra fracaso, porque interpreto que es cuando tienes la oportunidad de intentar algo y no lo intentas. Acá se usa porque no se alcanzó el resultado que se esperaba, si es así, estoy de acuerdo que es un fracaso. Ahora hay que hacer un análisis de por qué se dio", dijo, y agregó: "Me hubiera gustado terminar en los primeros lugares por lo que representa la institución y lo que se merece la afición por ser uno de los cuatro equipos grandes".

Además de aceptar que "la afición tiene todo el derecho de exigir, de abuchear", por el desempeño de sus jugadores, y el resultado del equipo, confirmó que la próxima semana ya pensará en el Apertura 2023.

"A partir del lunes tengo juntas, mañana y tarde, con mis directivos para analizar todo el plantel, para tomar las decisiones más adecuadas posibles", mencionó el técnico.

Valió la pena el camino

El técnico de los rojinegros, Benjamín Mora, reconoció el esfuerzo de sus jugadores, así como el camino que recorrieron, con un inicio titubeante, pero al final con un cierre positivo que les dio el pase a repechaje.

"Para mí es lo más valorable y lo que más me deja contento y satisfecho. Le dije que si metíamos el 100 por ciento, no importaba que pasaba al final, porque hay cosas que no dependen de nosotros, pero que iba a estar muy orgulloso de ellos", dijo el estratega atlista. "El trabajo colectivo y lo sufrido tienen su recompensa".

Mencionó que su primer año con los Zorros ha sido "un camino de aprendizaje, sufrido en todos los sentidos, en la turbulencia del principio, lo que nos pasó en Honduras. Sufriendo se aprende y nosotros sufrimos mucho".

Sobre su homólogo, Ricardo Ferretti, Mora solo tuvo palabras de reconocimiento y afecto. "Lo único que tengo son cosas que aprenderle a Tuca, tengo respeto y admiración, se lo dije en persona. Hoy no eliminé a Tuca, Atlas venció a Cruz Azul".

