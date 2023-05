Fernando Ortiz reconoce los tamaños de su equipo tras victoria sobre Chivas

El director técnico del América, Fernando Ortiz, se mostró satisfecho por la actuación de su equipo, tras la victoria de 1-0 sobre Chivas en la ida de las semifinales del Clausura 2023, y les dio el mérito a sus jugadores, de los que dijo, tiene grandes tamaños para enfrentar estos encuentros.

“Soy agradecido de jugadores de huevos muy grandes. Intente presentar diferentes formas durante el partido y ellos respondieron. Estamos a un paso, pero tenemos la experiencia de la vez pasada ante Toluca. Tenemos que salir a ganar el próximo domingo”, dijo el sudamericano.

El Tano no quiso minimizar la actuación del portero de Ángel Malagón, quien tuvo tres atajadas importantes durante el primer tiempo, pero no se mostró sorprendido por los que hizo, “es un jugador más en el terreno de juego. A veces se le exige más y a veces no. Pero no es nada especial”.

Espera que para la vuelta no tengan situaciones como las que se presentaron ante Atlético de San Luis, “fue un aprendizaje; y más allá del marcador, ese día nos quedó claro que no ganamos sólo con la playera. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos. Y esperemos que podamos tener la humildad para salir con la victoria”.

Ortiz reconoció que el encuentro de vuelta va a ser igual o más complicado, “tenemos que analizar. Un reconocimiento para el técnico de Chivas, creo que lo está haciendo muy bien y hay que reconocerlo. Pero el América es el mejor equipo de México y hay que hacerlo sentir así este domingo”, remató.

Chivas se muestra orgulloso

Por su parte, el estratega de Chivas, Veljko Paunovic se dijo orgulloso por lo que hizo su equipo en la primera parte y dice que a pesar de lo complicado, tiene muchas cosas positivas que rescatar para la vuelta.

“Somos capaces de generar. Hoy demostramos que el equipo que jugó los primeros 45 minutos puede ganarle a cualquiera. Tengo a guerreros, y quiero a gente con la cabeza alta, que den todo”, recalcó.

El serbio reconoció que tienen que corregir algunos detalles, “porque se repitieron cosas de lo que ocurrió ante Atlas, donde dimos una gran imagen, luego bajón, y luego vino la resurrección. Hay poco tiempo y hay que trabajar en la ejecución”.

Le mandó un mensaje a la afición del Rebaño de la Ciudad de México, “dicen que es la capital rojiblanca, pues ojalá y se note. Lo que les puedo decir es que vamos a dar todo para ganar el próximo domingo”, finalizó.

