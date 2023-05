Fernando Ortiz señala que en el América "no hemos ganado nada"

La mesura de Fernando Ortiz ha sido una ruta para que el América sea un equipo ligero. El triunfo contra el Atlético San Luis dejó al técnico argentino con la idea de tener sólo una ventaja deportiva, pero sin lanzar campanas al vuelo, más ocupado en recuperar a jugadores lastimados, como Henry Martín, que en lo que pueda suceder este sábado en la vuelta de cuartos de final.

"No menospreciemos al San Luis. Tiene un buen plantel, tiene un excelente técnico que, si bien en la fase regular no se le dieron los resultados, su trabajo se vio reflejado en el duelo contra León”, advirtió El Tano, quien aceptó que su defensa ha tenido problemas en el torneo, pero que debe emplearse al máximo este sábado. “Debemos tener las precauciones necesarias porque tiene jugadores desequilibrantes de media cancha hacia adelante”.

Si bien las Águilas se ha impuesto en cuatro de los últimos siete duelos entre ambos clubes, la derrota que sufrieron ante los potosinos, el 5 de febrero del 2022, fue en el Estadio Azteca, con marcador de 2-3, por lo que la sorpresa no está descartada, aunque los de San Luis deben imponerse por tres goles de diferencia, por tener en contra la posición en la tabla y sin que cuenten las anotaciones de visitante.

La presión siempre va a estar en esta institución para salir campeón Créditos: Especial

“No hemos ganado nada, sólo tenemos una ventaja deportiva”, dijo el timonel, aunque ve más ganas de salir campeón en su equipo, pese a que el semestre pasado la ilusión era mayor. “La presión siempre va a estar en esta institución para salir campeón. Quizá la ilusión del semestre pasado era mucho más que la de hoy, se puede palpar, pero nosotros tenemos más ganas y eso es lo más importante, hoy el equipo está más fuerte, con la experiencia de la Liguilla anterior y eso quizá pueda pesar a la hora de jugar", comentó.

Posibles cambios

Henry Martín, campeón de goleo en el torneo, se encuentra en duda para el partido en el Estadio Azteca. El estratega azulcrema aseguró que será de último momento cuando decida si su delantero está en condiciones de jugar o prefiere no arriesgarlo, por lo que puede echar mano de Federico Viñas o Roger Martínez.

"Está bien, he hablado con él previo al entrenamiento, ha trabajado de forma diferenciada, sigue con un protocolo de la Liga. En la más mínima chance que no se sienta bien, no va a jugar, no sólo por el protocolo, primero está el ser humano y después lo deportivo. Veremos cómo amanece mañana y veremos qué decisión tomar para bien de él y del equipo”, compartió.

De la misma forma Álvaro Fidalgo sigue siendo evaluado y, en el caso de Alejandro Zendejas, Ortiz confirmó que lo llevará de a poco, aunque se perfila a salir a la banca. En lo que respecta a la expulsión de Israel Reyes, el entrenador confirmó que será Néstor Araujo quien lo supla en la zaga.

América y el Atlético de San Luis se enfrentan este sábado, a las 21:16 horas en el Estadio Azteca, en el duelo de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

