Henry Martín valora título de goleó del Clausura 2023: "Agradezco a mis compañeros todo el apoyo"

Las emociones no cesan en Henry Martín, luego de obtener el título de goleo del Clausura 2023, el primero de un mexicano desde 2019.

Aun con la emoción en su voz, el delantero americanista recordó todos los momentos difíciles que ha pasado para llegar hasta este punto, previo a una Liguilla más del futbol mexicano donde la exigencia es máxima.

"Me pone contento y orgulloso porque es algo que conseguimos todo. Tuve que meter más goles y eso me motivo. No creo que el equipo haya jugado para mí, pero le agradezco a mis compañeros todo el apoyo. Pero todavía falta y tenemos cosas que hacer", dijo.

El delantero tiene como propósito el título 14 Créditos: Mexsport

Reiteró que lo que está pasando es un premio, ya que por algún momento "pensó en dejar todo, no quería seguir, todo sufrimiento". Pero que la clave fue no darse por vencido, "tuve que seguir luchando e intentando. Me respaldaron y aquí tienes que dar resultados. Lo transforme en aliciente".

Indicó que un símbolo como Enrique Borja fue otra de sus fuerzas, "me llamó y tuve una plática antes, y ahora que logré el objetivo, me pone muy feliz. Que se haya tomado la molestia de llamarme. Para mí es un gran ser humano".

Pese a la alegría, sabe que aún no se consigue el objetivo mayor, "aquí nadie importa ni los números si no levantamos el título. Siempre hay exigencia, siempre al pendiente del club, hasta de la prensa, queremos levantar la 14. Esa es la meta".

