10 de mayo en la Liga MX femenil: el amor de madre como motor dentro y fuera de la cancha

El amor de una madre puede sentirse desde distintos lugares y situaciones pero, como en el caso de dos jugadoras de la Liga MX Femenil, se dio con el balón de por medio, con el futbol como aliado.

Cuando Damaris Godínez, defensa del Guadalajara, supo de su embarazo, por un momento se abrumó. Su naciente carrera parecía cambiar de banda, como si tuviera que elegir un solo camino. Pero tal y como sucede en el terreno de juego, es posible adaptarse a más de una posición.

“Sí ha sido un poquito difícil. Justo hoy me siento desvelada después del partido. Soy profesional, pero también soy mamá y no dejo de ser responsable con mi hijo. Con ganas y actitud se puede sacar todo adelante”, comparte en entrevista con El Heraldo de México. “Cuando viajamos y sé que está mal, me siento triste y preocupada. Aunque esté lejos estoy al pendiente”.

Damaris supo de la llegada de Thiago cuando la Liga MX Femenil estaba por fundarse profesionalmente. A los dos meses de embarazo dejó de jugar. Ya convertida en madre, tuvo que alejarse de su hijo de seis meses para irse a jugar a León: “Eso fue lo que más me costó trabajo”, acepta.

“Es un cambio muy grande tener un hijo, me costó aceptar que ya era mamá, que tenía más responsabilidad. Cuando entré a la Liga no había tantas mamás, para ver cómo era combinar ambas cosas. Traté de verlo con calma, con el apoyo de toda mi familia. Me hice más valiente y más fuerte”.

Aunque la cuestión económica y de atención a las jugadoras no era la mejor al inicio de la liga, Damaris acepta que las cosas han cambiado y apoya la idea de que más futbolistas quieran ser mamás. Ella misma desea tener otro hijo, sabiendo a lo que se enfrenta al combinar la parte de ser mamá y su rol como profesional del balompié.

“Veo que es más profesional. Me alegra saber que los equipos te apoyan mucho más si quieres tener un bebé, te pagan el tiempo de maternidad. En general, admiro a las mamás que trabajan, es muy complicado y te llegan muchos pensamientos, porque debes irte y dejar a tu bebé, pero todo es por mejorar y salir adelante. Vemos a nuestros hijos como una motivación más que un impedimento”, revela.

El futbol al servicio de mamá

Ana Becerra recibió negativas de su madre a la hora de expresarle que quería dedicarse al futbol. “Eso es para hombres”, le decía la señora Ruth, sin saber que una camiseta de Cruz Azul, firmada por todo el equipo, las sacaría de un apuro de salud años más tarde.

“Mi mamá sufre de la presión. Un día me hablan y me dicen que está mala, que necesitaba estudios del corazón y comprar aparatos. En ese momento decido hacer una rifa de una playera. Mis compañeras que tenía en ese momento me ayudaron para hacerla y mandarle el dinero”, cuenta vía zoom desde Sinaloa, donde defiende los colores del Mazatlán.

Más de 100 personas se sumaron al llamado que hizo en redes sociales y pudo enviar a Sonora los medios necesarios. “Se sorprendió mucho, no se lo imaginaba. Mi mamá puede estar muy mal pero no dice nada para no preocuparme y no me desconcentre. Cuando me enteré de lo que tenía la regañé porque no me quiso decir”, comenta, entre risas, porque acepta que ahora los roles se invierten.

“Cuando vio que lo de ser futbolista era muy en serio, me apoyó. Ella me compró mis primeros zapatos de futbol”, agrega la delantera de 25 años.

Con la salud de su mamá estabilizada, la sonrisa le volvió al rostro a Ana, que quiere cumplir sueños al lado de quien le dio la vida: “Ella nunca me ha visto jugar en persona profesionalmente, pero el próximo partido la voy a traer para que pueda presenciar”.

La idea de convertirse en madre le atrae, pero antes espera cumplir objetivos como profesional, para poner en práctica las lecciones que le dio la señora Ruth: “Luchar, porque ella solita con cuatro hijos pudo salir adelante. Ahí uno se da cuenta que no hay barreras”.

“Mi mamá es mi motor, mi motivación. Aunque estemos lejos, no me faltan mis mensajes de buenos días y buenas noches. Siempre me hace videollamada”, comparte. "Tenerla es una bendición. Por ella me levanto cada mañana”.

