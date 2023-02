El tamaulipeco Abraham Ancer vuelve a lo grande a tierras aztecas como el 26 del mundo en golf

Tras su victoria el pasado domingo durante el torneo PIF Saudi International en Arabia Saudita, evento del Asian Tour, el golfista profesional mexicano, Abraham Ancer, actual jugador 26 del mundo, aseguró que está feliz de volver a jugar en nuestro país, luego de que abandonó el PGA Tour para jugar el LIV GOLF, cuyo primer evento de 2023 será del 24 al 26 del presente mes en el campo de El Camaleón, en Mayakoba, en Playa del Carmen, pero espera ganar para ayudar al crecimiento del golf en México.

“Estoy impaciente por arrancar la Liga LIV Golf, pues es un verdadero honor que esta aventura comience en México. Los aficionados del país son unos apasionados del golf y de los deportes en general, por lo que es muy emocionante formar parte de una liga nueva e innovadora que se está expandiendo hacia nuevas fronteras”, dijo Ancer.

El serial LIV Golf comenzó a funcionar en 2022, donde debido a las bolsas económicas y que se le dieron a los propios jugadores, provocó una revolución mundial, con la salida de grandes nombres del PGA Tour a este nuevo circuito. Además de Ancer, el también mexicano Carlos Ortiz, dijeron adiós al PGA Tour, como los estadounidenses Dustin Johnson, Phil Mickelson, Brooks Koepka, Bubba Watson, Bryson DeChambeau y Patrick Reed, el australiano Cameron Smith, el español Sergio García, el sueco Henrik Stenson, los sudafricanos Louis Oosthuizen y Charl Schwartzel, el norirlandés Graeme McDowell y el alemán Martin Kaymer.

Ancer dijo que tiene en mente jugar los cuatro majors de 2023

El torneo en Mayakoba, que abre la temporada 2023 del LIV Golf, va a tener un field de 48 jugadores, que van a competir durante tres días de forma individual y en 12 equipos.

Mayakoba es la primera parada de LIV Golf en América Latina. Esta fecha es parte de un calendario que recorrerá el mundo con torneos en Estados Unidos, Australia, Singapur, Reino Unido, España y Arabia Saudita.

Ancer afirmó que llega a nuestro país en buen momento, pues la victoria que logró el pasado domingo en el campo Royal Greens Golf & Country Club, en Arabia Saudita, con un global de 261 (-19), dos menos que el estadounidense Cameron Young, lo hizo gracias a que mental y físicamente está bien descansado, al jugar menos torneos en el año.

Dicha victoria del tamaulipeco de 29 años representó la primera para el golf profesional mexicano en el Asian Tour desde 1995, cuando Carlos Espinosa, logró el torneo Canlubang Classic, de Filipinas.

Además, Ancer dijo hoy en videoconferencia de prensa a medios mexicanos, que tiene en mente jugar los cuatro majors de 2023 (The Masters, PGA Championship, US Open y The Open).

