Canelo vs Golovkin ¿Quién ganará? expertos opinan

Este viernes 16 de septiembre alrededor de las 15:25 horas, Canelo Álvarez salió a la ceremonia de pesaje previo a su pelea ante Golovkin a ritmo de "Sigo siendo el rey" y acompañado de Beto Sierra y C-Kan.

El público presente en el exterior Arena presenció cómo el mexicano cumplió con 167.4 libras; en tanto que el kazajo pesó 167.8.

Al respecto, especialistas en boxeo dan su punto de vista, previo a la tercera pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

1.- ¿En qué momento llega Canelo Álvarez a su cita para la trilogía con Gennady Golovkin?

Los dos se han preparado a conciencia. Es precisamente eso, la pelea del legado, la trilogía. Y definitivamente el que gane, se llevará el gran legado de esta generación de boxeadores. El que pierda, se está jugando todo en el ring. Será una pelea muy complicada, muy difícil.

2.-Tras la derrota con Dmitry Bivol, ¿Consideras que el mexicano sigue siendo objeto de una campaña por parte de los fans y algún sector de la prensa por la poca credibilidad que ha tenido su carrera?

Yo creo que es algo injusto, porque es, al contrario. El Canelo subió de división, algo que muy pocos hacen, y es un reto más agresivo. En el boxeo se gana y se pierde. Él ha dado muchas noches de satisfacción. Y al perder dignamente, no se pierde nada; al contrario, se gana.

3.- ¿Cuál es la mayor ventaja que tiene el Canelo sobre su rival en turno?

Creo que los dos van a llegar con motivación; el entrenamiento, la dedicación, la estrategia, el poder de puños. Los dos tienen estas diferentes características. Ya veremos qué pasa ese día.

4.- ¿Tiene alguna opción de victoria el kazajo sobre el mexicano?

Claro, por supuesto. Va a ser una pelea cerradísima, han combatido 24 rounds, un empate y una decisión dividida. Y cada vez que están en el ring, siempre se espera de ellos una pelea muy cerrada.

5.-¿Pronóstico? (Round, knockout, decisión dividida, decisión unánime)

(No quiso dar pronóstico) “Sólo doy pronóstico del tiempo”, fue lo que contestó.

Joaquín Rocha, medallista de bronce olímpico, México 1968

1.- ¿En qué momento llega Canelo Álvarez a su cita para la trilogía con Gennady Golovkin?

Yo creo que muy bien, su preparación siempre ha sido muy buena. Esperemos que su rival llegue de la misma manera. Lo importante es que todos podamos ver un muy buen combate. Es una gran oportunidad para él y va a llegar en las mejores condiciones. Ya sobre el ring, las cualidades de cada uno deben salir a flote.

2.-Tras la derrota con Dmitry Bivol, ¿Consideras que el mexicano sigue siendo objeto de una campaña por parte de los fans y algún sector de la prensa por la poca credibilidad que ha tenido su carrera?

Lo que le falta al Canelo es pelear con el que se le ponga. No estar escogiendo rivales. Así da al traste con la credibilidad de todos los fanáticos. Un buen campeón dice, “el que le entre, y a ver quién me quita el campeonato”.

3.- ¿Cuál es la mayor ventaja que tiene el Canelo sobre su rival en turno?

Las de siempre. Creo que él va a estar en su peso y el otro un poquito arriba.

4.- ¿Tiene alguna opción de victoria el kazajo sobre el mexicano?

Puede ser. Creo firmemente que en el boxeo nada está escrito, al menos que haya dinero de por medio o cosas raras.

5.-¿Pronóstico? (Round, knockout, decisión dividida, decisión unánime)

Gana el Canelo. Por nocaut va a ser un poco difícil, así que creo que por decisión.

Rey Vargas, actual campeón mundial de peso supergallo

1.- ¿En qué momento llega Canelo Álvarez a su cita para la trilogía con Gennady Golovkin?

En óptimas condiciones. Es una pelea que ha estado buscando, y creo que, por ahí, entran las cuestiones personales. Creo que va a ser de lo mejor que vamos a ver en el año.

2.-Tras la derrota con Dmitry Bivol, ¿Consideras que el mexicano sigue siendo objeto de una campaña por parte de los fans y algún sector de la prensa por la poca credibilidad que ha tenido su carrera?

Pues sí, pero es algo normal, es parte de. Al final de cuentas, como boxeadores que somos, al 50 por ciento de la gente le damos gusto, y a la otra mitad no. Ya ni siquiera creo que haya un tema importante o algo que destacar en eso.

3.- ¿Cuál es la mayor ventaja que tiene el Canelo sobre su rival en turno?

Fuera de la edad que tienen, los dos han estado activos y eso es importante. Canelo se ha hecho un poco más rápido y ágil. Y esa sería la única ventaja que se podría ver.

4.- ¿Tiene alguna opción de victoria el kazajo sobre el mexicano?

Si, por supuesto, para mí la pelea está muy pareja, más o menos mitad y mitad para cada uno.

5.-¿Pronóstico? (Round, knockout, decisión dividida, decisión unánime)

Si tuviera que dar un favorito, entonces yo creo que Canelo va a la punta, por un 60-40. Y que se lleva la pelea por una decisión, la que sea.

Eduardo Camarena, periodista y especialista de boxeo, El Heraldo Radio

1.- ¿En qué momento llega Canelo Álvarez a su cita para la trilogía con Gennady Golovkin?

Llega con hambre de revancha, tras haber perdido el último combate con Dmitry Bivol. Con un sentimiento de que se puede reivindicar. Lo veo en el aspecto anímico, y en el físico, lo veo en su mejor momento, en plenitud; se cuida, es dedicado, responsable. Más allá de su última derrota, donde llegó con todas las desventajas, aquí llega bien en todos los aspectos.

2.-Tras la derrota con Dmitry Bivol, ¿Consideras que el mexicano sigue siendo objeto de una campaña por parte de los fans y algún sector de la prensa por la poca credibilidad que ha tenido su carrera?

No estoy de acuerdo en lo de la poca credibilidad. Lo que ha logrado ha sido por su responsabilidad, disciplina, dedicación. Para mí es ejemplar lo que ha hecho. Ha tenido victorias sobre boxeadores que van de salida, pero de eso no tiene la culpa, le tocó esta época. Pero ha hecho una buena carrera, independientemente de que te guste su estilo o no.

3.- ¿Cuál es la mayor ventaja que tiene el Canelo sobre su rival en turno?

Yo sí considero que la edad va a ser factor. Es algo determinante en cualquiera para el retiro y creo que Gennady está cada vez más cerca. Canelo está en madurez en cuanto a que está en su mejor momento, pero por su mayor juventud va a sacar ventaja y fortaleza. Si el combate se va al alargue, el desgaste le va a afectar menos a él por esta situación

4.- ¿Tiene alguna opción de victoria el kazajo sobre el mexicano?

Por supuesto, porque pega fuerte, tiene experiencia, más incluso que el Canelo, aunque haya sido amateur. Es muy completo, conoce todos los estilos. Aguanta muy bien. Le veo con chance en los primeros seis o siete rounds. No hay que descartar una sorpresa.

5.-¿Pronóstico? (Round, knockout, decisión dividida, decisión unánime)

Canelo gana por decisión unánime. Insisto en que va a batallar en los primeros rounds, pero a partir del séptimo, el combate podría tomar una ruta a su favor. La situación es propicia para que esta vez gane de manera inobjetable.

Salvador Rodríguez, periodista y analista de boxeo de ESPN

1.- ¿En qué momento llega Canelo Álvarez a su cita para la trilogía con Gennady Golovkin?

Llega con la necesidad de cambiar el momento o la sensación con la que se quedó en la pasada pelea de Bivol. No creo que esté presionado, pero sí de demostrar que la verdadera imagen del Canelo es la que veremos este 17 de septiembre, y no la que se vio en su último combate.

2.-Tras la derrota con Dmitry Bivol, ¿Consideras que el mexicano sigue siendo objeto de una campaña por parte de los fans y algún sector de la prensa por la poca credibilidad que ha tenido su carrera?

La campaña en contra del Canelo siempre ha existido. Pero considero que poco a poco esos haters se han ido convirtiendo. Se ha enfrentado a boxeadores como Miguel Cotto, como el mismo Gennady, Kovalev, Caleb Plant. Ningún otro mexicano se había convertido en campeón indiscutido. Creo que su verdadero valor va a darse cuando se retire, en qué posición queda y si fue inventada o no su carrera.

3.- ¿Cuál es la mayor ventaja que tiene el Canelo sobre su rival en turno?

Sí, con respecto a la última pelea en 2018, el Canelo ha evolucionado un poquito más. Se le ve más asentado sobre el ring. Esta combinación es muy explosiva. Creo que va a llegar con ventajas y mejor ritmo. El tema de la edad de cada uno no significa mucho. Podemos esperar una gran pelea.

4.- ¿Tiene alguna opción de victoria el kazajo sobre el mexicano?

Sí, todo puede pasar en el boxeo. Golovkin ya es un Salón de la Fama, pero llega con motivación de querer darle una alegría a sus fanáticos, y asegurar la victoria más grande de su carrera.

5.-¿Pronóstico? (Round, knockout, decisión dividida, decisión unánime)

El Canelo gana por puntos. Mucha gente cree que lo puede noquear, yo al menos eso lo veo complicado. Depende de qué tanto ataque por las zonas blandas. Pero será por decisión.

