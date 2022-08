Estadio Azteca se pinta de azulcremas y celestes con ambiente digno de clásico

Silbatazo inicial y el Estadio Azteca retumba entre cánticos y porras. A pesar de la intensa lluvia, la afición nunca paró de alentar a ninguno de los dos equipos.

Jonathan Rodríguez, abucheado por los cementeros, al recordar que fue su último delantero goleador. Mientras que la afición de las águilas, lo coreó por el buen momento que está viviendo, después de los tres goles que ha anotado con América.

La afición celebra al minuto 15 el golazo anotado por Richard Sánchez, “el cachorro” remata a la portería de Sebastián Jurado.

Para ponerle más sal a la herida. Llegó el verdugo de Cruz Azul, no pasaron ni 22 minutos, y se cumple la ley del ex. Jonathan Rodríguez le anotó a Cruz Azul, por respeto a su pasado azul, el jugador no celebró la anotación.

Doble travesaño y el balón no quiere entrar a la portería de Memo Ochoa, en la parte alta del Azteca, en la zona visitante los celestes no pararon de corear el “Azul, Azul” grito de guerra que sonaba en cada oportunidad.

Antes de finalizar el primer tiempo, estalló la afición celeste, el argentino Carlos Rotondi se acerca al marcador, pero la alegría duró muy poco, pues el juez central Luis Enrique Santander anula el gol luego de revisarlo en el VAR.

El árbitro anuló el gol del argentino Carlos Rotondi

FOTO: Especial

Al momento de la anulación del gol de Cruz Azul la afición celeste arremetió contra el árbitro central.

La Máquina se queda con un jugador menos, Rafael Baca sale expulsado del terreno de juego, sentimientos encontrados con los cementeros, pues en los últimos partidos ha salido abucheado.

Diego Valdés anota el tercer gol de las águilas, con una gran jugada en conjunto.

Llegó Henry Martín para acabar con la ilusión celeste. Que a partir de ese gol enmudeció el “azul, azul” por su parte la afición azulcrema se escuchó más fuerte que nunca el “Vamos América” y pedían a su equipo el quinto gol.

Las burlas no se hicieron esperar, pues los azulcremas no dudaron en recordar la épica final de 2013 cantando “El 26 de mayo nunca lo vas a superar”.

Y llegó el quinto gol del Club América, se escucha el cielito lindo. Y con caras largas los celestes comienzan a abandonar el Estadio, faltando 20 minutos para finalizar el encuentro. Los de Coapa corean “Ay ay, no tengan miedo por que se van”.

Para sepultar aún más a Cruz Azul Federico Viñas marca el sexto tanto. Pero eso no era todo Salvador Reyes los fulminó con el séptimo gol.

Lo cierto es que todos los asistentes presenciaron historia, al consolidarse el 7-0 que nunca había existido entre estos dos equipos.

Sigue leyendo:

América vs Cruz Azul: Jugarán en el Estadio Azteca con realidades opuestas

Vigilarán 1500 elementos clásico regio este sábado

América aplasta a los Pumas en la cancha y en los MEMES