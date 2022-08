El Águila de Veracruz tiene hambre de gloria en la serie ante los Diablos Rojos

Contener la ofensiva rival, la mejor en OPS y la cuarta en carreras, resulta clave en las aspiraciones de El Águila de Veracruz, que tiene hambre de gloria. En una serie con mucha tradición, el conjunto jarocho comienza hoy su recorrido en la postemporada, contra los Diablos Rojos del México.

El grupo está unido, y lo demostró ayer antes del comienzo de la práctica en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Hay ánimo y confianza de cara al juego, indicó Emmanuel Valdez, manager de El Águila. No obstante, necesita contundencia ante el equipo más poderoso de la Zona Sur.

En gran medida, el resultado favorable pasa por el pitcheo.

La marca negativa (41-48), y los periodos intermitentes en la campaña regular, ya no importan. La postemporada representa un nuevo comienzo. “Vamos a salir con mejor energía. Tenemos que ajustar las cosas que faltaron en la temporada regular”, señaló el infielder Alexi Amarista.

El Águila alcanzó esta instancia por segundo año en fila. Ante los Diablos Rojos, en la edición de 2021, cayó en las semifinales; ahora, pretenden vengar aquella derrota.

“Estoy contento, confiando en que haremos un buen papel y jugaremos buena pelota. He aprendido que no hay rival pequeño, hay mucho respeto por todos. Por mi cabeza no pasa nada que no sea ganar, y es lo que quiero transmitir”, dijo el pelotero Niuman Romero.