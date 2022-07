Detalles apagan el ritmo del golfista mexicano Santiago Castilla

El golfista mexicano Santiago Castilla tuvo ayer un lento arranque, al firmar una tarjeta con 78 golpes (+6), que lo situaron en el casillero 58, tras la primera ronda del torneo Dev Series Final, en El Tigre Club de Golf, en Nuevo Vallarta, Nayarit.

Este evento da 20 lugares para la próxima temporada en el PGA Tour Latinoamérica. El jugador de Cancún, patrocinado por El Heraldo de México, reconoció que le quedan tres días más para comenzar la remontada.

“Tuvimos unos pequeños errorcitos que mataron mi ritmo, y simplemente no pude capitalizar las oportunidades que tuve. Hoy (ayer) no me salió lo que quería, pero me quedan 54 hoyos para recuperarme”, agregó Castilla.