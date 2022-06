Selección Mexicana enfrentará a Ecuador para recuperar su orgullo

La Selección Mexicana busca dar una mejor imagen, luego de que fuera exhibida y goleada por Uruguay (3-0), en Arizona. Los verdes cierran hoy su gira por los Estados Unidos, enfrentando a Ecuador, en Chicago.

La incógnita para este duelo, pensando en los pocos partidos confirmados que hay de aquí a la Copa del Mundo de Qatar 2022, de noviembre próximo, es el 11 titular que pondrá el director técnico, Gerardo Martino.

Ante la Celeste, el conjunto mexicano alineó de arranque a seis elementos que militan en el futbol europeo.

Pero esos jugadores tuvieron un rendimiento bajo o pasaron desapercibidos, durante la mayor parte del encuentro amistoso.

A partir del descalabro ante los charrúas, al perder en un partido clave de preparación a la justa de Medio Oriente, los cuestionamientos hacia el Tri, no se han hecho esperar. De hecho, se ha puesto en tela de juicio la posición del estratega nacional.

“Mi salida es algo que no está en consideración. Las derrotas las asumimos de forma conjunta y tenemos autocrítica, lo que importa es el funcionamiento. Sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que jugamos”, precisó El Tata. “La cuestión mediática, sobre si se renuncia o no, no nos interesa”, continuó.

Por su parte, Héctor Herrera manifestó que el entrenador “siempre ha tenido el respaldo” de los jugadores y ellos no se han escondido “en los partidos malos o los menos buenos. Gerardo Martino se lleva las críticas por encabezar este grupo nacional, y nosotros hemos dado la cara y respondido por él”.

México y Ecuador se enfrentaron en 2021, con victoria para los sudamericanos por 3-2, en Charlotte. En aquel entonces, el cuadro azteca contó sólo con elementos de la Liga MX. Sin embargo, el Tricolor ha vencido en tres de los últimos cinco enfrentamientos a este rival.

El tiempo parece ser el peor enemigo de los verdes, en la búsqueda de trascender en el Mundial o contar con un equipo competitivo que pueda llegar al quinto partido.

MAAZ