Atlas vs Pachuca: Horario, dónde ver en vivo y alineaciones | Final Ida Torneo Clausura 2022 Liga MX

Este jueves 26 de mayo, Atlas de Guadalajara recibirá en cancha del Estadio Jalisco al Club Pachuca en partido correspondiente a la Final de Ida del Torneo Grita Por La Paz Clausura 2022 de la Liga MX, por lo que aquí te presentamos todos los detalles de la transmisión.

En la fase regular del presente torneo, los Tuzos visitaron el Estadio Jalisco el pasado 2 de marzo y se llevaron los tres puntos después de derrotar 1 gol por 0 al vigente campeón del futbol mexicano. La anotación fue obra de Roberto de la Rosa al minuto 87.

Atlas vs Pachuca: Dónde y a qué hora ver

El primer episodio de la gran Final del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX entre Atlas de Guadalajara y el Club Pachuca se jugará este jueves 26 de marzo en punto de las 21:00 horas en cancha del estadio Jalisco.

El partido de Ida entre Zorros y Tuzos lo podrás seguir completamente en vivo por la señal de TUDN, Afizzionados y Azteca Deportes.

Posibles alineaciones de la Final de Ida

Todo indica que Diego Cocca, director técnico del actual campeón de la Liga MX, no le moverá mucho al once que los llevó a disputar su segunda final consecutiva en busca del bicampeonato y saltaría con el siguiente once:

Vargas; Abella, Santamaría, Nervo, Aguilera y Chalá; Rocha, Zaldívar y Reyes; Furch y Quiñones.

Por otra parte, el Club Pachuca, líder del Clausura 2022, jugaría con:

Ustari; Álvarez, Cabral, Tapias y Aceves; Sánchez, Chávez, Hurtado, Ibarra y Guzmán; Ibáñez.

¿Cuándo es el partido de Vuelta?

Atlas y Pachuca volverán a verse las caras el próximo domingo 29 de mayo en cancha del Estadio Hidalgo en punto de las 20:06 horas. Las acciones estarán a cargo de Fox Sports y Marca Claro.

