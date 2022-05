Mente Mujer: La Campeona Mosca de la Lux Fight League, Victoria Alba, gana ante la adversidad

Victoria Alba levanta los puños ante la adversidad. Si las circunstancias se tornan complicadas, ella muestra su versión más valiente y aguerrida, y con cada experiencia aprendió a desprenderse del lugar de víctima para adueñarse de su destino.

La regiomontana es la primera Campeona Mosca de la LUX Fight League y llegó a las artes marciales mixtas después de vivir un secuestro. “Empecé hace 10 años por un secuestro que tuve. Decidí meterme a las artes marciales para sentirme un poquito más protegida en la calle y saberme defender. Gracias a Dios no he vivido de nuevo esa situación, y ahora veo que Dios me dio otra oportunidad, la enfoqué en el deporte y ahora, el deporte me ha dado todo lo que tengo hoy”, comentó la deportista de 29 años.

Hace 10 años, a ella y a un amigo los privaron de su libertad y aunque a él lo liberaron, Victoria permaneció por casi 24 horas cautiva. Tan pronto fue libre, no le permitió al miedo y la inseguridad apoderarse de su vida y por ello comenzó con el Muay Thai, después incursionó en los torneos de Artes Marciales Mixtas y debutó profesionalmente en agosto de 2021.

En el camino hacia la jaula de combate requería hacerse de recursos; trabajó en un restaurante como mesera, hostess o bartender hasta que la despidieron por pedir tiempo para hacer su preparación: “Cuando no tienes apoyo es difícil avanzar. He hecho lo necesario para lograr cada preparación, he salido con la mano en alto. La verdad he tenido una vida dura y tal vez por eso soy así: allá arriba (en combate) descargo todo”, expresó Alba.

En el camino a descargar su ira, miedo o inseguridad, Victoria se ha encontrado sombras, pero también el brillo del triunfo: tiene el primer título nacional ISKA y del WBC en Muay Thai, y en abril pasado se consagró como la primera mujer Campeona Mosca (125 libras) de la LUX Fight League, tras vencer a la venezolana Daniela Villasmil, por nocaut en el cuarto asalto.

Pero para Victoria, el mayor triunfo está en recuperar su seguridad, salir día a día con el puño en alto, triunfante y con una mentalidad reforzada por la certidumbre que adquiere cada día de práctica, gracias al deporte.

“A mis amigas, a chicas que han vivido ciertas situaciones y quieren enfocarse en salir de esa sensación de inseguridad, quiero ayudarlas con clases, entrenar, les comparto mi tiempo y quiero compartirles mi ayuda”, Victoria Alba, Campeona Mosca de la Lux Fight League.

“La vida ha sido muy dura conmigo y tal vez por eso soy muy dura peleando, pero también por eso es que no me pueden tumbar”, Victoria Alba.

10 Años tiene Victoria haciendo combates.

1 Título internacional posee la regia.

VICTORIA GUADALUPE TAMEZ ALBA

11 de octubre de 1992.

Monterrey, Nuevo León.

29 años.

Primera mujer mexicana Campeona ISKA (2017), primera Campeona Nacional WBC Muay Thai (2021). Primera mujer latinoamericana Campeona de Lux Fight League, peso mosca (2022).

LUX Fight League nació en el 2016 y es ahora la liga de Artes Marciales Mixtas profesional más grande de Latinoamérica.

Es la empresa de MMA latinoamericana más vista en el mundo, al llegar a cerca de 100 millones de hogares.

