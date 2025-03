Santiago Giménez espera seguir creciendo tanto en su club como en la Selección Mexicana

La vida y el futbol le sonríen en la última época a Santiago Giménez, quien disfruta aún el título conseguido por la Selección Mexicana en la pasada Concacaf Nations League, su segundo ya con el cuadro tricolor.

Pese a que no consiguió ninguna anotación en esta competencia, el delantero del AC Milán, espera mejorar su nivel, tanto en selección como en su club. sobre todo, pensando en su primera Copa del Mundo, luego de la frustración de quedarse fuera de Qatar 2022.

Es una oportunidad para demostrar lo que he trabajado durante toda mi vida. Confío mucho en el que camino va bien”, dijo desde Italia Giménez, al ser nombrado colaborador de la empresa de celulares Honor.

El "Chaquito" valoró mucho el aporte que les han dado, tanto el director técnico nacional Javier Aguirre, como su cuerpo técnico.

Les he aprendido mucho; me siento orgullosamente mexicano y siento el ADN donde me toque estar. Esa identidad nos ha regresado, nos sentimos identificados, sobre todo por la gente, la que queremos que cuando se vaya del estadio, lo haga contenta”, agregó.