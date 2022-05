La vida de 'El Canelo' Álvarez cambió gracias al golf

Después de 24 horas de viaje desde Grecia -donde celebró su primer aniversario de matrimonio con Fernanda Ortega- Saul ‘Canelo’ Álvarez, primer Campeón Mundial unificado de las 168 libras, llegó a la Ciudad de México para jugar su primer torneo de golf: ‘No Golf, No Life’, con el que busca recaudar fondos y apoyar a nuevos valores medianos en el green.

“Tenemos mucho talento en nuestro país, podamos detectarlo para que juegue a nivel internacional y es un honor para mí hacer esto, porque en su momento, cuando yo empezaba, no tuve apoyo y sé lo que se siente comenzar sin nada y necesitar ayuda; por eso voy a estar aquí para apoyar en el boxeo, en el golf, en lo que se pueda para ayudar a quien quiera alcanzar sus sueños”, expresó Álvarez Barragán, quien inició hace tres años, a invitación de unos amigos, con pocas expectativas y muchos prejuicios sobre este deporte.

“El golf es un deporte muy bonito. Yo decía “es para gente retirada, es aburrido”, eso pensaba antes de conocerlo pero cuando comencé a jugarlo me di cuenta que es diferente: es adictivo y muy difícil, siempre te está retando a mejorar. Es muy importante en mi vida porque manejo mucho estrés y ahora me ayuda mucho en mi vida personal y profesional”, admitió el púgil.

En el torneo en Bosque Real Country Club, jugarán con ‘Canelo’ 143 golfistas amateurs, entre ellos: los ex futbolistas Luis García y Jorge Campos, con la meta de que esta sea la primera de futuras ediciones que apoyen el talento nacional.

El pugilista mexicano jugar su primer torneo de golf: ‘No Golf, No Life’, con el que busca recaudar fondos. FOTO: Katya López

Jugará con leyendas

A finales de junio, Saúl hará un torneo de exhibición, al lado de figuras como el emblemático técnico de fútbol Pep Guardiola, Ashleygh Barty ex No. 1 del mundo en tenis, o el delantero del fútbol británico Harry Kane.

“El golf me ha abierto muchas puertas y me ha acercado a muchas personas. Es un honor para mi que voy a jugar con ellos; voy a competir, en busca de ganar, soy muy competitivo no voy solo a pasear o convivir, quiero ganar”, aseguró Saul, quien fue juzgado por su ex promotor Oscar de la Hoya, por “distraerse” en el golf previo q su pelea con el ruso Dimitry Bivol, con quien vivió la segunda derrota de su carrera “…pero es mejor distraerme con el golf que con otras cosas, ¿no crees?”, respondió al respecto.

