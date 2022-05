Fernando Ortiz muestra ilusión y mesura tras triunfo ante Puebla

Fernando Ortiz no oculta su satisfacción por el pase a semifinales del América, tras el triunfo de 3-2 sobre Puebla siendo la primera vez que alcanza a esta instancia en este formato.

Fiel a su costumbre, el estratega azulcrema les da crédito a los jugadores y asegura que los resultados son producto de la buena comunicación qué hay en el plantel.

“Son unos futbolistas con gran carácter, que se han levantado de muchas situaciones y de muchos golpes y situaciones límite de los cuales me da gusto por ellos”, expresó.

Afirmó que no piensa en la continuidad, pero agradece las muestras de cariño, “porque creo que la afición se está identificando con este equipo; y reitero, yo solo trato de devolverles el día a día a los jugadores porque ellos son los protagonistas”.

Foto: Especial

Pese al buen paso, Ortiz sabe que el objetivo final del club es “el de siempre” pero asegura que prefiere la mesura e ir paso a paso.

Por otro lado, el técnico del Puebla, Nicolás Larcamón, calificó como bueno todo el año futbolístico de la Franja y valoró que se hayan hecho 50 puntos en ese lapso, “cerca de los puestos de privilegio y a 20 puntos de pagar la multa”.

“Me quedo con la entrega de los jugadores porque pelearon en esta serie así como en otros partidos donde se consiguieron resultados increíbles”, agregó.

Dejó en claro que no entendió el penalti a favor del América, ni la no tarjeta roja por la falta a Federico Mancuello, “son de las cosas a las que no le encuentro explicación pero que quieren que diga, así es el futbol”.

dhfm

